Главная ошибка большинства заключается в том, что они пытаются сравнивать Европу и Россию как два государственных или политических проекта. На самом деле они относятся к совершенно разным категориям.

Видео дня

Европа – это цивилизация. Россия – это государство.

Именно отсюда берут начало все остальные различия.

Если взять современную Европу, то есть Европейский Союз вместе с Великобританией, это почти 519 миллионов человек. Внутри этого пространства существуют примерно от шестидесяти до восьмидесяти исторических народов и крупных субэтносов. В то же время Европа интегрирует огромные миграционные потоки. Около 50 миллионов её жителей – это выходцы из Азии и Африки, которые постепенно становятся частью европейского общества. Только в Великобритании проживает более 3,5 миллиона выходцев из Индии и Пакистана. В Германии турецкие и сирийские общины насчитывают более 8 миллионов человек. Франция уже давно стала домом для миллионов выходцев из стран Магриба.

В России при населении примерно 146 миллионов официально заявляют о 193 национальностях. Но эта статистика в значительной степени отражает результат многовековой ассимиляции. Например, переписи показывают менее миллиона украинцев. В то же время историки и демографы давно обращают внимание на то, что людей украинского происхождения, чьи предки переселялись на Кубань, в Слобожанщину, Сибирь и на Дальний Восток, значительно больше. За многие поколения значительная часть этого населения была русифицирована и зарегистрирована как россияне. Параллельно в стране остаются крупные коренные народы со своими республиками. Это татары, чеченцы, башкиры, якуты, буряты и многие другие.

Но дело вовсе не в цифрах.

Дело в том, что Европа и Россия построены по принципиально разным моделям.

Европейская идентичность работает как матрешка.

Сардинец прежде всего является сардинцем. Сицилиец – сицилиец. Бретонец – бретонец. Шотландец – шотландец. Каталонец – каталонец.

Но все они при этом остаются европейцами.

Если завтра Шотландия обретет независимость, для европейской цивилизации почти ничего не изменится. Да, в Брюсселе появится еще одно государство. В Европейском парламенте шотландцы получат своих депутатов. Изменится политическая карта.

Но главное останется прежним.

Шотландцы останутся европейцами.

То же самое касается Каталонии. Если когда-нибудь она обретет независимость, в Брюсселе просто появятся новые каталонские депутаты. Европейский Союз от этого не перестанет быть Европейским Союзом.

Потому что Европу объединяет не государство.

Её объединяет цивилизация.

Именно поэтому европейская цивилизация способна переживать изменение государственных границ.

С Россией ситуация принципиально иная.

Она строилась прежде всего как государство.

За последние несколько веков она неоднократно полностью меняла свою государственную идеологию. Православное самодержавие сменил коммунизм. Коммунизм сменила концепция "русского мира". Завтра может появиться еще одна новая государственная идея.

Но если фундамент можно полностью заменить, значит, он никогда не был настоящим фундаментом.

Единственное, что оставалось неизменным на протяжении веков, – это вертикаль власти и центральная фигура правителя. Менялись цари, императоры, генеральные секретари, президенты. Не менялся лишь сам принцип построения государства.

Именно здесь и возникает главный парадокс современной России.

Она пытается представить себя отдельной цивилизацией.

Но цивилизацию невозможно провозгласить указом. Её невозможно построить вокруг государства. Она возникает лишь тогда, когда миллионы людей добровольно ощущают свою принадлежность к общему культурному миру.

Именно поэтому исторически Россия пыталась сделать славянский мир фундаментом собственной цивилизации.

Но именно славянский мир сегодня преимущественно отождествляет себя с Европой.

Поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты, значительная часть болгар, украинцы воспринимают себя прежде всего частью европейской цивилизации.

И в этом заключается главный исторический парадокс.

Тот самый славянский мир, который Москва десятилетиями провозглашала ядром "русского мира", сегодня считает себя частью совершенно другой цивилизации.

В результате Россия вынуждена объединять в одном государственном пространстве очень разные цивилизационные, культурные и религиозные идентичности.

Для одних главной остается русская идентичность.

Для других – исламская.

Для третьих – тюркская.

Для четвертых – кавказская.

Для пятых – буддийская.

И если европейская модель позволяет разным народам оставаться частью одной цивилизации даже в случае изменения государственных границ, то российская модель гораздо сильнее зависит от существования единого государственного центра.

Именно поэтому главный вопрос сегодня вовсе не в Путине.

И даже не в Советском Союзе.

И даже не в Российской империи.

Вопрос гораздо глубже.

Почему одни исторические конструкции переживают тысячелетия, а другие вынуждены снова и снова искать новую государственную идеологию?

Россия потеряла не Украину.

И не Польшу.

И не Чехию.

Она потеряла гораздо больше.

Она утратила возможность стать цивилизационным центром славянского мира.

Не потому, что проиграла борьбу за территории.

А потому, что цивилизацию невозможно построить приказом.

Она не рождается из государственных границ.

Она не возникает вокруг армии.

Она не создается указами правителей.

Она формируется веками.

Она вырастает из общей культуры, общей философии, общего права, общей системы ценностей и общей исторической памяти.

Именно это на протяжении тысячелетий создавало Европу.

Именно поэтому сегодня подавляющее большинство славянских народов воспринимает себя как часть европейской цивилизации.

И именно поэтому мне трудно понять, к какой конечной цели стремится Владимир Путин.

Даже если предположить, что он достигнет всех своих военных и политических целей, главный вопрос всё равно останется без ответа.

Что такое "русский мир" как цивилизация?

На каких ценностях он будет основан через сто лет?

Через двести?

Через пятьсот?

Европе не нужно каждое столетие заново доказывать право на собственное существование. Она пережила десятки войн, распад империй, смену монархий, революции, объединение и разделение государств. Но она осталась Европой.

Потому что цивилизация переживает государства.

Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главное различие между Европой и Россией.