'Едва ли не самый важный партнер США в Европе': в Польше надеются, что США не выведут свои войска полностью

Хотя переброска американских войск в Польшу приостановлена, это временное явление. В целом сокращение присутствия военных США в стране не произойдет, потому что Польша остается "образцовым союзником" США в Европе.

Так считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По крайней мере, в этом польского чиновника заверили сами американцы.

Что сказал Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш в Варшаве встретился с заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, генералом Кристофером Махони, в переговорах также приняли участие глава Генштаба Польши, генерал Веслав Кукула, и посол США в Польше Том Роуз.

"Вчера и сегодня меня в очередной раз заверили, что Польша является образцовым союзником, чрезвычайно важным, если не самым важным, партнером Соединенных Штатов в Европе. Она отвечает всем ожиданиям по построению прочного альянса и инвестирования в безопасность – берет на себя ответственность за безопасность Европы, восточного фланга НАТО, собственной страны и свою способность защищаться", – рассказал польский чиновник.

По словам Косиняка-Камыша, сейчас "речь не идет о решении о сокращении, а лишь о временном приостановлении" развертывания военных США в Польше.

Он добавил, что польская сторона находится в постоянном контакте с Пентагоном, в частности с министром Питом Хегсетом, относительно дальнейших планов американского военного присутствия в Европе.

Что предшествовало

В Соединенных Штатах Америки подтвердили, что они отмены развертывания в Польше четырех тысяч своих военных. Туда должны были отправить боевую группу 2-й механизированной бригады 1-й кавалерийской дивизии США, однако планы изменились.

Как заявил исполняющий обязанности начальника штаба армии США Кристофер Ла Нив, командующий Европейского командования США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич получил соответствующие инструкции по сокращению сил.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся более 10 тысяч американских военных. Бригада "Black Jack" должна была отправиться в Польшу на девять месяцев. По данным Stars and Stripes, 1 мая в Форт-Гуди в Техасе уже провели церемонию перед подготовкой к отправке.

В целом Пентагон сократил количество расположенных в Европе бригадных боевых групп с четырех до трех. Это решение стало результатом "комплексного многоуровневого процесса", который сосредоточен на американском военном присутствии в Европе.

