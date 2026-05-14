В Defense News сообщили, что США внезапно отменили отправку 4 тыс. военных в Польшу: Варшава отреагировала

Армия США отменила отправку более 4 тысяч военных в Польшу. Представитель армии подтвердил это решение, но не объяснил причин и переадресовал все вопросы в Пентагон.

Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на представителей армии США. В ответ польский вице-премьер заявил, что ситуация не касается непосредственно Польши исвязана с ранее объявленными изменениями относительно американского военного присутствия в Европе.

Информация об отмене отправки начала распространяться среди военных еще во вторник утром.

Во время слушаний в Конгрессе США по бюджету армии об этом решении официально не упоминали. В то же время сенатор Джек Рид заявил, что армия США имеет дефицит бюджета минимум в 2 миллиарда долларов. Такие потери вызвали длительные операции, в частности привлечение Нацгвардии в Вашингтоне и охрану границы США.

По данным ABC News, реальный дефицит может быть еще больше – от 4 до 6 миллиардов долларов.

В апреле Пентагон также сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии. В Минобороны США объяснили это пересмотром военных потребностей и ситуации в регионе.

Ожидается, что такие шаги вернут численность американских войск в Европе до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся более 10 тысяч американских военных. Бригада "Black Jack" должна была отправиться в Польшу на девять месяцев. По данным Stars and Stripes, 1 мая в Форт-Гуди в Техасе уже провели церемонию перед подготовкой к отправке.

Часть военных этой бригады уже находится в Польше, а техника продолжает движение по предварительному плану.

В Польше прокомментировали ситуацию

"Это дело не касается Польши – оно связано с ранее анонсированным изменением присутствия части Вооруженных сил США в Европе. Быстро развивающиеся силы и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО", – заявил вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш.

