"Ведем переговоры": в Польше заявили, что собираются увеличить количество военных США в стране

Польша ведет переговоры с США относительно увеличения американского военного контингента на своей территории. Речь идет о возможном расширении присутствия войск на фоне изменений в размещении сил США в Европе.

Видео дня

Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга в Кракове. По словам главы Минобороны, Варшава постоянно контактирует с США и обсуждает вопросы военного сотрудничества.

Министр подчеркнул, что переговоры касаются не только сохранения нынешнего присутствия войск США, но и его возможного расширения. При этом польская стратегия в сфере безопасности, подчеркивает он, остается неизменной.

"Для нас очень важно, чтобы войска оставались в Европе, оставались в Польше. И независимо от того, что происходит в Германии, мы ведем переговоры не только о сохранении контингента в Польше, но и о его увеличении", – отметил он.

Косиняк-Камыш также отметил, что присутствие американских военных в Европе является важным, а для Польши – принципиально необходимым. Он подчеркнул, что независимо от решений о передислокации войск США из Германии, польская сторона продолжает диалог с Вашингтоном об усилении контингента.

Косиняк-Камыш также отметил, что страна усиливает собственный оборонный потенциал и сейчас имеет самую большую по численности армию в ЕС и третью по величине в НАТО. Он подчеркнул, что страна рассчитывает на союзников, однако их поддержка зависит от собственной силы государства.

Напомним, Польша начала строительство дополнительного заграждения на границе с Беларусью. Работы стартовали одновременно в нескольких местах на территории Подляского воеводства и продолжаются ежедневно.

Также OBOZ.UA сообщал, в немецком Бремергафене крупнейший автомобильный порт Европы на побережье Северного моря получит модернизацию стоимостью 1,35 млрд евро. Инвестиции направлены на усиление грузовых доков, чтобы иметь возможностьтранспортировать военную технику, в частности, танки Leopard.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!