Украинский футбол по праву гордится тремя обладателями престижной награды "Золотой мяч" - Олегом Блохиным, Игорем Белановым и Андреем Шевченко. Каждый из них вписал свое имя в историю отечественного и мирового футбола, добившись выдающихся успехов на клубном и международном уровнях.

Видео дня

Олег Блохин

Олег Владимирович Блохин - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины. Коренной киевлянин, родился 5 ноября 1952 года. Является лучшим бомбардиром чемпионатов СССР. Лучшим футболистом СССР признавался в 1972, 1973, 1974, 1975 и 1977 годах.

Всю игровую карьеру в чемпионате СССР Блохин провел только в одном клубе - киевском "Динамо". В составе команды сыграл 432 матча и забил 211 мячей.

Олег Блохин - семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 и 1986 годов, а также обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года.

За сборную СССР он провел 112 матчей и забил 42 мяча. Является бронзовым призером Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, участником чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

В 2006 году в Германии Блохин возглавлял сборную Украины, которая дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

В еврокубках Олег Блохин провел 79 матчей и забил 31 мяч. Он входит в "Клуб 100" ФИФА. Всего за карьеру на его счету 302 забитых мяча. В список 33 лучших футболистов сезона входил 15 раз, из них 13 раз - под первым номером.

В 1975 году Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту Европы. По признанию самого нападающего, примерно за неделю до Нового 1976 года ему по телефону сообщили о присуждении престижной награды. Сначала Олег решил, что это предновогодний розыгрыш. Однако вскоре понял, что все происходящее - реальность, когда на него буквально обрушился поток поздравлений и сообщений.

В голосовании журнала France Football динамовец набрал 122 очка, значительно опередив Франца Беккенбауэра из "Баварии" (42 очка) и голландца Йохана Кройфа из "Барселоны" (27 очков).

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский говорил о своем подопечном: "Главное в том, что Блохин - форвард очень высокого международного класса. Его игровая стабильность поражает. Беззаветное служение футболу - пример для остальных. А уж о принадлежащих ему многочисленных рекордах и говорить не приходится".

После завершения многолетней игровой карьеры Олег Владимирович перешел на тренерскую работу.

Он успешно работал в Греции, некоторое время возглавлял киевское "Динамо". Наибольшего успеха как тренер добился во главе сборной Украины. В 2003–2007 годах его команда блестяще прошла квалификацию чемпионата мира 2006 года, успешно сыграв с такими сильными соперниками, как Турция, Дания и Греция.

В финальной стадии чемпионата мира в Германии сборная Украины дошла до четвертьфинала. Автор этих строк был на том чемпионате мира, и игра нашей сборной произвела очень хорошее впечатление. В четвертьфинале Украина уступила сборной Италии, которая впоследствии стала чемпионом мира. Выступление на чемпионате мира 2006 года остается лучшим достижением национальной сборной Украины.

Игорь Беланов

Игорь Иванович Беланов родился 25 сентября 1960 года. Заслуженный мастер спорта СССР.

Начинал играть в футбол в Одессе. Сначала выступал за СКА (1978–1980), затем за "Черноморец" (1981–1984). В киевское "Динамо" перешел в 1985 году. В чемпионатах СССР провел 237 матчей: 121 - за "Динамо" и 116 - за "Черноморец". Забил 65 мячей.

Беланов - чемпион СССР 1985 и 1986 годов, серебряный призер чемпионата СССР 1988 года, обладатель Кубка СССР 1985, 1987 и 1990 годов.

28 мая 1985 года в Киеве в матче чемпионата СССР он забил 2000-й гол киевского "Динамо" в чемпионатах страны - в ворота московского "Спартака".

В список 33 лучших футболистов сезона входил четыре раза.

За сборную СССР в 1985–1988 годах сыграл 33 матча и забил 8 мячей. На чемпионате мира 1986 года, включая отборочный турнир, провел 6 матчей и забил 4 мяча. Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

В 1986 году в составе киевского "Динамо" стал обладателем Кубка обладателей кубков, забив в этом турнире пять мячей.

По итогам 1986 года был признан Игорь Беланов лучшим футболистом Европы. Ему, второму игроку "Динамо" в истории, был вручен "Золотой мяч" - приз еженедельника France Football.

В одном из интервью Игорь Беланов сказал: "Считаю, что своим успехом обязан прежде всего тренерам киевского "Динамо" и партнерам по команде. Спасибо им за все".

И тебе большое спасибо, Игорь Иванович.

Андрей Шевченко

Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года в городе Яготин Киевской области.

Воспитанник футбольной школы киевского "Динамо". За первую команду клуба выступал с 1994 по 1999 год. Пятикратный чемпион Украины (1995–1999), обладатель Кубка Украины (1996, 1998, 1999), лучший футболист Украины 1997, 1999 и 2001 годов.

Выступал за юношескую и молодежную сборные Украины, а затем стал первым украинским футболистом, сыгравшим более 100 матчей за национальную сборную. До сих пор остается ее лучшим бомбардиром - 48 забитых мячей.

Заслуженный мастер спорта Украины. В 1999 году перешел в итальянский "Милан", где стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2003 году вместе с "Миланом" выиграл Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА. Был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2004 году Андрей Шевченко был признан лучшим футболистом Европы и стал обладателем "Золотого мяча".

Выступая за лондонский "Челси", стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

За свою блестящую карьеру Андрей Шевченко провел 654 матча и забил 315 мячей. За высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие украинского футбола в 2004 году ему было присвоено звание Героя Украины.

В 2016–2021 годах Андрей Шевченко возглавлял национальную сборную Украины. Под его руководством команда пробилась на Евро-2020 и вошла в число восьми сильнейших сборных турнира.

На чемпионате мира 2006 года в Германии сборная Украины, капитаном которой был Андрей Шевченко, а главным тренером - Олег Блохин, дошла до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону мира - сборной Италии.

25 января на XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола Андрей Николаевич Шевченко единогласно был избран президентом УАФ.

Однажды Андрей сказал: "Не я выбрал футбол - футбол выбрал меня". Спасибо футболу. Спасибо его верному подданному - Андрею Шевченко.

Три легенды украинского футбола

Трем украинским обладателям "Золотого мяча" - Олегу Блохину, Игорю Беланову и Андрею Шевченко = хорошо знакома атмосфера чемпионатов мира. Каждый из них внес огромный вклад в развитие украинского футбола и заслуженно занимает особое место в его истории. Сегодня в центре внимания футбольного мира - очередной чемпионат мира, который продолжает писать новые страницы истории. А имена Блохина, Беланова и Шевченко навсегда останутся среди самых ярких символов украинского футбола.