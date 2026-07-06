Танки, артиллерия, вертолеты и даже самолеты: Польша предоставила Украине военной помощи на 16 млрд злотых

В Польше начали рассекречивать данные о военной помощи, переданной Украине. Стоимость вооружения, поставленного в 2022–2023 годах, составила 14 миллиардов 900 миллионов злотых. А с 2024 года и по настоящее время эти пожертвования обошлись Польше в 1,55 миллиарда злотых. Общая сумма составила около 16,45 миллиарда злотых.

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Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует RMF24.

"Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать о том, что передавали это оборудование. Я не только буду напоминать им об этом, но и защищать их в этих решениях", – сказал министр.

Какое вооружение Польша передала Украине

Среди переданного Украине оборудования были, в частности, танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4; бронетранспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и БВП-1.

Из артиллерии Киев получил самоходные артиллерийские установки KRAB, 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град", 120-мм и 60-мм минометы. Также Украине были переданы беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye; самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и зенитный ракетный комплекс WEGA S-200.

Среди вооружения, переданного Украине с 2024 года, были ракеты PAC-3 для системы Patriot, беспилотный комплекс Scan Eagle, ракеты, авиационные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы для гранатометов.

Также украинские военные получили аппаратуру, снаряжение и запасные части для авиационной и бронетехники, а также противовоздушных систем "NEWA"; танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы, а также индивидуальное снаряжение солдат.

"Все пожертвования очень часто вытекают также из союзнических обязательств. Польша входит в группу UDCG (Ukraine Defense Contact Group) – это страны коалиции, поддерживающей Украину. Она принимает там активное участие и возглавляет важную группу по бронетехническим возможностям. Речь идет как о танках, так и о бронированных машинах, которые были переданы. Польша была крупным донором в этой сфере. Поэтому помощь Украине является также обязательством в рамках НАТО", – заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что процесс рассекречивания данных о помощи Украине "займет некоторое время" и только после его завершения станет возможным обнародование всех подробностей.

Позиция Польши в отношении военной помощи

По словам министра, помощь Украине является стратегической задачей, вытекающей из государственных интересов Польши. "Граница безопасности пролегает на российско-украинском фронте", – напомнил он.

Наибольшие субсидии Польши для Украины во время продолжающейся полномасштабной российской агрессии были предоставлены в 2022-2023 годах, то есть во время правления партии "Право и справедливость" (PiS). Их ориентировочная стоимость составляет около 15 млрд злотых.

Косиняк-Камыш опроверг утверждение о том, что оборудование, переданное Польшей Украине с начала полномасштабной агрессии России против этой страны, не использовалось польской армией. По его словам, некоторые пытаются представить, будто это была лишь постсоветская техника, ненужная и неиспользованная.

"Не существует такой техники, которая бы не использовалась, ведь даже танки старых моделей, такие как Т-72 или PT-91, до сих пор используются и служат для обучения наших солдат", – подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что Польша передавала технику Украине после ознакомления с мнением Генерального штаба, не злоупотребляя при этом возможностями польской армии.

"Ни одна из передач не происходит без консультаций с военными. На самом деле именно от военнослужащих Вооруженных сил Польши зависит, что мы можем передать", – сказал Косиняк-Камыш.

Глава Министерства обороны также упомянул о передаче Украине ракет PAC-3 для систем Patriot и о заявлении руководителя президентского Бюро международной политики Марцина Пшидача, по словам которого польское правительство должно было уступить Украине "очередь на американских заводах".

"Польша не уступила ни одного места в очереди. Принимаются все меры для того, чтобы в Польшу как можно быстрее поступили очередные ракеты", – отметил он, добавив, что Польшу никогда не просили уступить свое место.

Как сообщал OBOZ.UA, польское правительство могло тайно от парламента передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что, если эта информация подтвердится, действия властей можно расценивать как грандиозный скандал.

После этого Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассекретит всю военную помощь, предоставленную Украине с начала полномасштабной войны с Россией. Такое решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.

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