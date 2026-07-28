Россияне массово ищут жилье в Армении на осень на фоне слухов о мобилизации: подробности

В Армении зафиксировали резкий рост спроса на аренду жилья среди граждан России. В настоящее время основной поток новых клиентов приходится на тех, кто только планирует переезд, а наибольшее количество запросов поступает уже в конце лета и начале осени.

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Риэлторы связывают новую волну спроса с активным прибытием россиян в Ереван. Об этом сообщает российское СМИ.

Местные агенты по недвижимости отмечают, что ситуация на рынке уже напоминает 2022 год, когда после начала полномасштабной войны РФ против Украины и объявления мобилизации в Армению переехало большое количество россиян.

Если в 2024–2025 годах большинство клиентов составляли россияне, которые уже проживали в Армении и просто меняли квартиру, то теперь около 80 % обращений поступает от людей, которые недавно приехали или только готовятся к переезду.

Только за последние три месяца аренда жилья в Ереване подорожала примерно на 30%. Они объясняют это новой волной миграции из России, которая началась после майских праздников и продолжает усиливаться.

Риэлторы добавляют, что уже получают многочисленные заявки на аренду квартир в сентябре. В тематических телеграм-сообществах ежедневно появляются десятки новых объявлений от россиян, ищущих жилье для долгосрочного проживания. Среди потенциальных арендаторов — как семьи с детьми, так и молодые люди, планирующие переезд самостоятельно или вместе с домашними животными.

О росте интереса свидетельствует также статистика поисковых сервисов. По данным "Яндекс Вордстат", количество запросов "квартиры в Ереване" весной и летом 2026 года превысило показатели начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, хотя пока остаётся ниже пика, зафиксированного во время мобилизации осенью 2022 года.

Аналогичную тенденцию демонстрирует и Google Trends, где интерес к жилью в Армении среди пользователей из России приблизился к уровню первых месяцев войны.

Напоминаем, что

Россия будет максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако её проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян получил поздравления от европейских лидеров после победы его политической силы на парламентских выборах. Результаты голосования были объявлены 8 июня, а накануне в стране состоялось голосование, по итогам которого партия Пашиняна заняла первое место.

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