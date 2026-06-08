'Армяне выбрали европейское будущее вопреки давлению РФ': европейские лидеры поздравили Пашиняна с победой на выборах

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян получил поздравления от европейских лидеров после победы его политической силы на парламентских выборах. Результаты голосования были объявлены 8 июня, а накануне в стране состоялось волеизъявление, по итогам которого партия Пашиняна заняла первое место.

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В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Никосии заявила, что армянское общество, несмотря на внешнее давление, демонстрирует стремление к европейскому курсу. Об этом сообщил специальный корреспондент FREEДOM в Европе.

Каллас отметила: "Похоже, что сейчас армянский народ, несмотря на сильное давление со стороны России, все же выбирает европейское будущее, и это хорошо".

Реакция партнеров

Одним из первых на результаты выборов отреагировал Владимир Зеленский. Он поздравил Армению с проведением демократических и свободных выборов и обратился к Пашиняну по случаю победы.

"Это также победа суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете. Желаем вам успехов", – написал глава государства в соцсети Х.

Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов расширять сотрудничество с Ереваном. По его словам, сейчас важно, чтобы Европейский Союз оказал Армении практическую поддержку.

"Это тест для Европейского Союза. Важно не терять время и не упускать возможности", – добавил Зеленский.

Заявления ЕС

Президент Франция Эммануэль Макрон также поздравил Пашиняна с результатом выборов. Он заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и развитие связей Армении с Европой.

"Я рад продолжить работу, уже начатую вместе с вами, по дальнейшему укреплению сотрудничества, которое отвечает интересам наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также содействие процессу сближения с Европой", – отметил Макрон.

К поздравлениям присоединилась и президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила о событиях 2018 года и отметила поддержку демократического развития страны.

"Дух Бархатной революции, которую вы возглавили в 2018 году, по-прежнему жив. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все теснее сближается с Европой. Армения может на нас рассчитывать", – заявила фон дер Ляйен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 7 июня в Армении состоялось голосование, результаты которого определили дальнейший политический курс страны.

По состоянию на утро сегодня, 8 июня, результаты парламентских выборов в Армении свидетельствуют, что партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав 727 160 голосов (49,81% избирателей). Он уже заявил об "исторической победе", которая, по его словам, "однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

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