В Сирии правительственные войска отбили у курдских повстанцев крупнейшее нефтяное месторождение страны: что происходит

Правительственные войска Сирии захватили крупнейшее нефтяное месторождение страны, которые ранее контролировали курдские силы. До этого сирийская армия захватила стратегически важную дамбу на реке Евфрат.

Сейчас сирийское правительство фактически взяло под контроль территории к западу от Евфрата, которые ранее удерживали курдские "Сирийские демократические силы". Подробности раскрыли в ВВС.

Что происходит в Сирии

Сирийские войска, которые воюют с курдскими силами на северо-востоке Сирии, захватили крупнейшее нефтяное месторождение страны "Омар". После отступления оттуда возглавляемых курдами подразделений "Сирийских демократических сил" (СДС) и этот объект, и расположенные рядом газовые месторождения оказались под контролем правительства страны.

До этого сирийская армия взяла под контроль стратегическую дамбу Табка на реке Евфрат. Этому предшествовало объявление СДС о передислокации своих сил к востоку от Евфрата после переговоров с представителями США.

В ВВС отмечают, что бои в районе обусловлены срывом соглашения между СДС и правительством президента Ахмеда аш-Шараа, достигнутого в марте прошлого года, которое предусматривало интеграцию курских органов в сирийские государственные институты.

Под контролем курдских сил находятся богатые нефтью районы севера и северо-востока Сирии, преимущественно полученные во время борьбы курдов с "Исламским государством" в течение последнего десятилетия.

Что предшествовало

Власти Сирии после встречи президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и курдского лидера Мазлума Абди в октябре прошлого года объявили о всеобъемлющем прекращении огня с курдскими силами. По словам лидера курдов, на встрече речь шла о "вопросах, направленных на поддержку политической интеграции в Сирии, сохранение территориальной целостности страны и создание безопасной среды для всех составляющих сирийского народа", а также обеспечение продолжения борьбы с ИГИЛ в регионе.

Однако уже в начале текущего года в Алеппо возникли столкновения между подразделениями сирийской армии и курдскими силами. А 10 января сирийская армия заявила о взятии Алеппо под полный контроль и вытеснении курдских сил из столицы.

Высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность тем, что новое сирийское военное наступление против курдских сил может перерасти в более широкую кампанию против курдов. В Вашингтоне видят в последних событиях угрозу дестабилизации Сирии и еще большего разделения двух ключевых партнеров США по безопасности, которые борются с "Исламским государством".

