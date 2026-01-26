Российские военные покидают аэродром на севере Сирии – медиа

Российские Воздушно-космические силы стали выводить свои вертолеты с аэродрома Эль-Камышлы на севере Сирии. К выводу личного состава и техники подключили даже тяжелую транспортную авиацию.

Об этом сообщает телеканал Kuridstan24. По предварительной информации, это происходит по согласованию с правительством Дамаска.

Корреспонденты телеканала подтвердили, что с аэродрома была выведена другая боевая техника. Отмечается, что в этом районе войска Дамаска потеснили курдов, которых ранее поддерживали США, но сейчас Вашингтон приостановил поддержку.

У России в Сирии основной базой остается Хмеймим в провинции Латакия на побережье Средиземного моря. Сообщается, что Москва ведет переговоры с новым правительством Сирии о продлении ее функционирования.

Ситуация в Сирии – что известно

Напомним, ранее в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. По крайней мере, сирийские спецслужбы предотвратили два таких покушения террористов-исламистов, за которыми стояли боевики ИГИЛ.

В то же время во время официального визита сирийского президента в Москву вопрос дальнейшей судьбы двух российских военных баз в Сирии остался нерешенным, во время первой встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий сирийский диктатор Башар Асад после бегства из своей страны обосновался в столице страны-агрессора России. Он поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити", где его семье принадлежат около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних.

