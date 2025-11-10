Россия все чаще совершает скрытые атаки на Европу: в ISW объяснили, что стоит за инцидентами с дронами

Россия продолжает осуществлять скрытые атаки на Европу, запуская беспилотники в европейском воздушном пространстве. Дроны в небе приводят к остановке работы аэропортов в странах ЕС, фиксируются и нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси.

О ситуации и реакции союзников по НАТО на российские провокации рассказали в Институте изучения войны (ISW). Эти атаки аналитики считают сигналом подготовки РФ к войне с Североатлантическим альянсом.

Дроны в воздушном пространстве Европы – сигнал подготовки России к войне с НАТО

Россия продолжает осуществлять провокации против стран НАТО: в Европе продолжают фиксировать появление летательных аппаратов в своем воздушном пространстве. К ним добавились воздушные шары, запущенные из Беларуси.

Так, 9 ноября власти Литвы сообщили о вынужденной временной приостановке работы аэропорта Вильнюса в ночь на воскресенье из-за фиксации движения в его направлении неопределенного количества воздушных шаров из Беларуси.

Пограничная служба Литвы на неопределенный срок закрыла свою границу с Беларусью, когда нарушение воздушного пространства страны белорусскими воздушными шарами возросло, начиная с 26 октября. За этими провокациями, считают в Институте изучения войны, также стоит Москва.

"ISW продолжает оценивать, что Беларусь является фактическим союзником России в войне в Украине; таким образом, белорусские вторжения в воздушное пространство НАТО является частью более широких усилий России – "Фазы Ноль" — кампании по созданию информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем", – говорится в материале.

Также продолжаются провокации с запуском дронов в европейских странах, в частности в Бельгии. И они заставляют членов НАТО начинать реагировать.

Как сообщил накануне начальник Генерального штаба обороны Великобритании Ричард Найтон, Лондон отправляет военный персонал и оборудование в Бельгию после серии неоднократных вторжений неидентифицированных дронов в воздушное пространство Бельгии вблизи критической инфраструктуры в период с 31 октября по 6 ноября. По данным ВВС, речь идет, вероятно, о подразделениях 2-го крыла защиты Королевских ВВС.

В ISW сообщали также еще 7 ноября о прибытии в Бельгию немецких военных. Они помогут бельгийским Вооруженным силам внедрять меры по выявлению и защите от дронов. Какие именно – пока неизвестно.

"ISW продолжает оценивать, что Россия все чаще осуществляет скрытые и открытые атаки на Европу, и постоянные нарушения Россией воздушного пространства и нетрадиционная деятельность, вероятно, является частью усилий "Фазы Ноль", – заявили в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Бельгии определились, как будут реагировать на инциденты с дронами. Там решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC). Министр обороны Бельгии отметил, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

