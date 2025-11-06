'Задания четкие': в Бельгии определились, как будут реагировать на инциденты с дронами

После инцидентов с беспилотниками вблизи военной базы Бельгия решила усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC). Министр обороны подчеркнул, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

Об этом сообщает VRT. По итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности правительство отрабатывает меры противодействия дронам и дорабатывает соответствующие инициативы для представления на рассмотрение кабинета министров.

Министр обороны Тео Франкен подчеркнул, что "все службы безопасности вместе должны иметь общую картину воздушного пространства" и именно NASC должен обеспечить такую координацию.

Обсуждался также вопрос мер противодействия дронам; сейчас соответствующие предложения дорабатываются, чтобы "завтра представить их на рассмотрение правительства", сообщил Франкен.

Он добавил, что задачи и указания четкие: неизвестные дроны не должны допускаться над территорией страны и над военными объектами и, если есть возможность, надо их сбивать.

"Между тем нельзя допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем", – подчеркнул министр.

Напомним, спецслужбы Бельгии подозревают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. По их словам, вероятнее всего, это была Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны над военными авиабазами. Программа защиты от дронов будет внедряться ускоренными темпами, а соответствующий план в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров.

