Европейские страны все чаще сталкиваются с гибридными атаками, которые пытаются разрушить и ослабить общество. В частности, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов отмечает рост жестокости со стороны россиян.

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Ведомство обнаружило ряд действий РФ в 2024 году, связанных с кибердиверсионными атаками. Об этом говорится в публичном годовом отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов за 2024 год.

По информации разведки, в прошлом году россияне пытались атаковать цифровую систему управления государственного учреждения в Нидерландах. Это была первая диверсионная атака в Нидерландах, однако она не привела к какому-либо ущербу.

Кроме того, разведка зафиксировала российскую кибероперацию против жизненно важной инфраструктуры Нидерландов, возможно, в рамках подготовки к диверсии. В конечном итоге россиянам не удалось получить доступ к сети. Также Россия осуществила кибератаки, в частности, против веб-сайтов политических партий и компаний общественного транспорта в Нидерландах. Это была попытка затруднить голосование голландцев на европейских выборах.

Благодаря своему расположению и инфраструктуре Нидерланды имеют стратегическое значение для НАТО и обороны Европы. Это одна из причин, по которой Нидерланды оказались в поле зрения России.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не видит уменьшения российской угрозы Европе, а наоборот, ее увеличения. Директор ведомства вице-адмирал Питер Ризинк предупредил, что РФ может усилить гибридные атаки на Европу после окончания войны с Украиной. По его словам, темпы наращивания военного потенциала НАТО сейчас значительно ниже, чем у России. Отчасти это связано с тем, что РФ перешла на военную экономику.

Напомним, менее чем за 48 часов Королевские Военно-воздушные силы поднимали в воздух истребители Eurofighter Typhoon, чтобы перехватить российские самолеты. Таким образом британская авиация выступила в защиту воздушного пространства НАТО.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия продолжает представлять угрозу не только для Украины, но и для других стран Европы. В частности, Кремль может сделать Западные Балканы своей следующей "игровой площадкой".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

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