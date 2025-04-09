Путин может воспользоваться моментом: в Британии заявили об угрозе для Западных Балкан

Страна-террорист Россия продолжает представлять угрозу не только Украине, но и другим странам Европы. В частности, Кремль может сделать Западные Балканы своей следующей "игровой площадкой".

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В то время как внимание Европы приковано к Украине, напряженность Западных Балкан нарастает, и лидеры региона, а также Великобритании, опасаются, что диктатор Владимир Путин воспользуется моментом, чтобы еще больше эксплуатировать линии разлома в бывшей Югославии. Об этом сообщает Politico.

Представители высших эшелонов британского правительства предупреждают, что Западные Балканы могут стать еще одной горячей точкой. В связи с этим Великобритания настаивает на вступлении всех шести государств региона в ЕС, чтобы противостоять влиянию России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что, когда в Европе идет война и Россия оказывает на регион сильное влияние, было бы глупо отвлекаться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы.

"Интересы Путина здесь – сохранить регион дестабилизированным. В его интересах держать страны, составляющие Западные Балканы, на грани, иметь дестабилизированное население и вести кибер- и гибридную войну", – предупредил глава британского МИД.

Эксперты опасаются, что Кремль попытается воспользоваться этнической и религиозной напряженностью Западных Балкан, чтобы разжечь новые беспорядки, укрепив собственные интересы и создав еще больше проблем в Европе.

Один британский чиновник на условиях анонимности заявил, что страны Западных Балкан должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России. В Британии предупредили, что у этих стран остается маленькое окно возможностей для вступления в ЕС, прежде чем Брюссель будет отвлечен на вступление Украины в союз.

Напомним, Великобритания намерена депортировать в страны Западных Балкан мигрантов, получивших отказ в приюте. В настоящее время правительство ищет механизмы реализации такого шага.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна на заседании Генассамблеи ООН ошибочно проголосовала за резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, в которой Россию назвали страной-агрессором. Он извинился перед сербами, а в Кремле заявили, что эти извинения "импонируют Москве".

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