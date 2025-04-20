Менее чем за 48 часов Королевские Военно-воздушные силы поднимали в воздух истребители Eurofighter Typhoon, чтобы перехватить российские самолеты. Таким образом британская авиация выступила в защиту воздушного пространства НАТО.

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Это первый случай задействования Королевских ВВС в рамках операции Chessman – новой миссии НАТО по укреплению противовоздушной обороны Европы. Об этом сообщает The Telegraph.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что последнее противостояние в небе продемонстрировало, что Россия становится все более агрессивной в своих испытаниях западного военного альянса. Во вторник 15 апреля два истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Мальборк в Польше, были подняты по тревоге на перехват российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

Менее чем через 48 часов еще одна пара истребителей была отправлена ​​для сдерживания неизвестного самолета, покидавшего территорию Калининградской области, расположенной между Польшей и Литвой.

Представитель британского оборонного ведомства Люк Поллард заявил, что Великобритания непоколебима в своей приверженности НАТО.

"В связи с ростом российской агрессии и ростом угроз безопасности мы предпринимаем усилия, чтобы успокоить наших союзников, сдержать противников и защитить нашу национальную безопасность с помощью нашего плана изменений", – заявил британский чиновник.

Также он добавил, что реакция на российские провокации демонстрирует способность действовать бок о бок с членами НАТО и защищать воздушное пространство альянса, где бы и когда бы это ни было необходимо.

Примечательно, что британские самолеты, входящие в состав флота из шести единиц, были отправлены в Польшу всего три недели назад в рамках совместной оборонительной операции с ВВС Швеции.

Напомним, Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия продолжает представлять угрозу не только для Украины, но и для других стран Европы. В частности, Кремль может сделать Западные Балканы своей следующей "игровой площадкой".

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