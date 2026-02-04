'Россия уже много лет атакует наши спутники': в ЕС рассказали, как будут реагировать

Россия на протяжении длительного времени атакует спутники стран Европы. Европейский союз будет реагировать на такие действия агрессора.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга. Он подчеркнул, что перехват спутников продолжается вероятно десятилетия, "и мы готовы при необходимости этому противостоять".

Спикер Еврокомиссии убежден, что такая активность Москвы является давней практикой.

"Это давняя практика со стороны России. Здесь нет ничего нового. Нацеливание на европейские космические объекты или спутники это то, что Россия делает уже много лет, если не десятилетий. Мы прекрасно осведомлены об этой проблеме", – отметил Ренье, комментируя публикацию Financial Times о перехвате европейских спутников спецслужбами РФ.

ЕС усиливает защиту спутников на фоне многолетней активности России

Ренье отметил, что ЕС уже обладает инструментами для выявления угроз и параллельно разрабатывает новые механизмы сдерживания агрессивных действий в космическом пространстве.

В частности, речь идет о системе Galileo – спутниковой сети, способной фиксировать и противодействовать подобным атакам, а также об инициативе европейских "космических щитов". Этот проект ЕС планирует реализовать совместно с государствами-членами в рамках оборонной дорожной карты, предусмотрев физическую и киберзащиту спутников.

Стоит отметить, что накануне Financial Times обнародовал материал о том, что два российских космических аппарата, вероятно, осуществили перехват данных по меньшей мере с десятка стратегически важных спутников, находящихся над территорией Европы. Специалисты по безопасности убеждены, что такие действия не только создают риски для сохранения конфиденциальной информации, но и могут позволить Москве влиять на орбиты аппаратов или даже спровоцировать их столкновение.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB договорились о создании спутниковой сети для Министерства обороны Германии. Такие меры могут быть направлены как противодействие как России, так и Китаю.

