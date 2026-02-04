Россия могла перехватить связь десяти ключевых европейских спутников: какие данные под угрозой

Два российских космических аппарата могли перехватить информацию по меньшей мере десятка ключевых спутников, находящихся над Европой. Специалисты по безопасности полагают, что вероятные перехваты не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их столкновению.

Также специалисты обратили внимание, что за последние три года российские космические аппараты стали более интенсивно следить за европейскими спутниками на фоне высокой напряженности между Кремлем и Западом. Об этом сообщает Financial Times.

Что известно об инциденте

В течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства Запада отслеживают деятельность двух российских объектов "Луч-1" и "Луч-2", которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите. Оба аппарата совершили рискованные сближения с некоторыми из важнейших геостационарных спутников Европы, которые работают высоко над Землей и обслуживают континент, включая Великобританию, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока.

Согласно данным орбитального мониторинга и наземных телескопических наблюдений, они задерживались поблизости на несколько недель подряд, особенно в течение последних трех лет. С момента запуска в 2023 году "Луч-2" приблизился к 17 европейским спутникам.

Глава космического командования вооруженных сил Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил, что оба российских спутника подозреваются в "ведении радиоэлектронной разведки". Высокопоставленный представитель европейской разведки заявил, что аппараты "Луч" почти наверняка предназначались для того, чтобы занять позицию в узком конусе лучей данных, передаваемых с наземных станций на спутники.

Официальный представитель выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация, в частности данные управления европейскими спутниками, не зашифрована, поскольку многие из них были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров или возможностей шифрования. Это делает их уязвимыми для будущего вмешательства или даже уничтожения после того, как враждебные субъекты зафиксируют данные управления.

Гибридная война РФ против Запада

Космические маневры проводятся на фоне активизации Россией своей гибридной войны в Европе, включая диверсионные операции, такие как перерезание подводных интернет- и силовых кабелей. Представители разведывательных служб и военные всё больше обеспокоены тем, что Кремль может распространить подобную деструктивную деятельность в космос и уже разрабатывает для этого соответствующие возможности.

Хотя Китай и США разработали схожие технологии, Россия обладает одной из самых передовых программ космического шпионажа и более агрессивно использует космические аппараты для слежки за спутниками.

Европейские спутники, к которым приближаются спутники "Луч-1" и "Луч-2", используются в основном в гражданских целях, таких как спутниковое телевидение, но также передают на них конфиденциальную правительственную и некоторую военную информацию.

Представитель европейской разведки заявил, что "Луч-1" и "Луч-2" вряд ли обладают возможностью глушить или уничтожать спутники самостоятельно. Однако, вероятно, они предоставили России большой объем данных о том, как можно нарушить работу таких систем, как с земли, так и на орбите.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB договорились о создании спутниковой сети для Министерства обороны Германии. Подобные меры могут быть направлены на противодействие как России, так и Китаю.

