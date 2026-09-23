В российской Карелии на фоне слухов о мобилизации усилили проверки на "контрольном пункте" Шуя, расположенном в 110 км от границы с Финляндией, в Суоярвском округе. Шлагбаумы на "пункте" перекрыли полосы движения в обе стороны дороги и поднимаются только после досмотра автомобилей.

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Об этом официально сообщила администрация Суоярвского округа, не объясняя причин. В свою очередь, оппозиционные издания РФ связали усиление проверок на границе со слухами о мобилизации в России сразу после выборов.

Что говорят

Официально водителей лишь предупредили о необходимости останавливаться по требованию сотрудников пограничной службы ФСБ и иметь при себе документы. За нарушение распоряжения грозит либо штраф, либо арест.

Очевидцы рассказывают, что ФСБ начала ужесточать пропускной режим на карельских КПП еще в августе. Российские пограничники проверяют документы у мужчин, фотографируют паспорта туристов, выясняют места их проживания, а также записывают контакты перевозчиков и гостевых домов. Ранее проверки якобы были "менее тщательными".

В Суоярвском округе нет действующего международного автомобильного пункта пропуска. Напомним, что все такие КП были закрыты еще три года назад.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что ФСБ ввела комендантский час в Кингисепском и Сланцевском районах Ленинградской области – это недалеко от границы с Эстонией. Ограничения предусматривают различные запреты на передвижение, они якобы будут действовать до конца сентября. Силовики объяснили эти меры необходимостью предотвращения нарушений границы и нелегальной миграции, а также защиты "водных биологических ресурсов" Чудского озера.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятно, Россия будет продолжать гибридные атаки и диверсии, направленные против Европы. В то же время Кремль стремится запугать, а не по-настоящему начать новую полномасштабную войну. Именно поэтому европейским странам стоит сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину – по крайней мере, так утверждает президент Финляндии Александр Стубб.

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