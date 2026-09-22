"Москва не стремится к войне с НАТО": Стубб призвал Европу не реагировать слишком остро на российские угрозы

Вероятно, Россия будет продолжать гибридные атаки и диверсии, нацеленные против Европы. В то же время Кремль стремится запугать, а не по-настоящему начать новую полномасштабную войну.

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Именно поэтому европейским странам следует сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Об этом, как пишет POLITICO, во время интервью в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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В последние дни высокопоставленные чиновники европейских стран все громче бьют тревогу, опасаясь новых витков российской гибридной войны.

Стубб признал, что Европе следует готовиться к "продолжению гибридных и диверсионных атак". Однако, как отметил он, не следует "реагировать слишком резко", поскольку РФ стремится запугать союзников Украины.

"Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И каждый раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву именно таким образом", – пояснил политик.

"Мы также должны понимать, что полномасштабная военная эскалация не соответствует интересам России, а также не соответствует ее возможностям. Поэтому они будут продолжать запугивать, а нам просто нужно быть, как я уже говорил, хладнокровными, спокойными и собранными в этой ситуации", – посоветовал он.

Президент Финляндии высоко оценил недавнее решение Германии возложить ответственность на Россию за попытку инцидента с дроном в Лейпциге. Именно так и нужно поступать. "Нужно показать пальцем и сказать: мы знаем, что вы делаете, и вот последствия", – сказал Стубб.

"Мы считаем, что должны быть бдительными и осмотрительными. Но, знаете, у нас самая длинная в НАТО граница с Россией – это половина общей границы. По данным нашей разведки, определенная активность есть, но непосредственной военной угрозы нет", – подытожил финский лидер.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия пытается заблокировать и уничтожить в Европе каналы поставки помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики Бюро национальной безопасности Польши.

– Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ уже "нападала" на союзников Украины. Российские захватчики делают это на протяжении последних пяти лет, сказал он.

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