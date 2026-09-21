Россия вводит ночной комендантский час вдоль границы с Эстонией: какие ограничения предусмотрены

Российская Федерация вводит ночной комендантский час вдоль границы с Эстонией. Соответствующий режим вступил в силу 16 сентября и продлится 10 суток.

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Об этом говорится в соответствующем заявлении ФСБ РФ. В частности, российские спецслужбы объявили об ужесточении правил пребывания в Сланцевском и Кингисеппском районах Ленинградской области, прилегающих к российско-эстонской границе возле города Нарва.

Местное пограничное управление ФСБ на своих информационных порталах объяснило это "мерами, направленными на профилактику нарушений в пограничной и миграционной сферах, а также в области охраны водных биоресурсов".

"В указанных районах запрещено пребывание на реке Нарва и ее притоках, а также в сухопутной пятикилометровой зоне вдоль границы в темное время суток", – говорится в сообщении.

На днях стало известно, что власти Эстонии готовы немедленно закрыть границу с Россией, если Москва объявит всеобщую принудительную мобилизацию, что создаст угрозу для балтийской страны. Такой сценарий правительство рассмотрело в ходе заседания, посвященного вопросам безопасности.

Как писал OBOZ.UA, канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов отмечал, что цели России в войне против Украины не ограничиваются территориальными уступками. По его словам, Москва может стремиться спровоцировать политический коллапс Украины, после чего может последовать захват ее территории.

Всевиов также напомнил о событиях 1939 года, когда Москва требовала от Эстонии права на размещение военных баз. Менее чем через год после этого Эстония была оккупирована и аннексирована, отмечал дипломат.

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