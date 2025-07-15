На днях в Эстонии на острове Сааремаа состоялись первые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые прибыли в страну весной. Это не понравилось России – там заявили об "агрессивной политике" и "провокационных действиях" Таллина.

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Как сообщило ERR, подготовка к стрельбам, которые провели 11 июля, длилась четыре месяца. По словам военнослужащих, все ракеты поразили цели размером с ведро, находившиеся в море на расстоянии до 15 километров.

Выпущенные с побережья Сааремаа ракеты достигли цели менее чем за минуту. Стрельба с использованием высокоточного оружия прошла успешно, подполковник Рауно Вийтман дал учениям высокую оценку.

"Сегодняшняя стрельба – историческое событие. Стреляли наши резервисты, и со всеми проблемами и волнением, возникшими во время первого выстрела, мы справились сами", – сказал он.

В статье отмечалось, что теперь у Эстонии кроме артиллерии есть и собственные ракетные войска.

"Большого ущерба морю мы не нанесли, поскольку использовались учебные боеприпасы без боевых частей. Максимальная дальность стрельбы у этой системы во много раз больше. А что касается точности – можно сказать, что мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро", – сказал фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас.

Реакция России

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков раскритиковал первые боевые стрельбы эстонских военных из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Он утверждает, что благодаря "агрессивной политике" прибрежных государств Европы Балтика является "регионом, где царит напряженность", передает "Радио Свобода".

"Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Россия – это балтийское государство. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является очевидной реальностью", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор Россия в теории могла бы напасть на Эстонию через пять-семь лет. Однако сейчас диктатор Владимир Путин этого не сделает.

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