'Путин это знает': Рютте сказал, когда и при каких условиях Россия может напасть на Эстонию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор Россия в теории могла бы напасть на Эстонию через пять-семь лет. Однако сейчас диктатор Владимир Путин этого не сделает.

Видео дня

Об этом Рютте сказал в интервью американской газете The New York Times. Он прокомментировал статью The New Yorker об учениях в Эстонии, которые имели целью проверить ее готовность к возможному российскому вторжению и в целом для Таллина "все прошло не очень хорошо".

"То, что описал The New Yorker, справедливо, но это не тревожный звоночек, потому что у нас есть все планы на случай нападения на Эстонию – и россияне об этом знают – наша реакция будет сокрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы", – отметил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что в НАТО должны быть уверены, что у них есть не только эти планы, но и люди и военная техника для их реализации. И именно поэтому союзникам нужно тратить больше на оборону.

"Но это не означает, что эстонцы оставлены на произвол судьбы. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сегодня. Но мог бы через пять-семь лет, если бы мы не сделали все эти дополнительные инвестиции", – заявил Рютте.

Политик на 100% уверен в том, что в случае российского вторжения в Эстонию США придут ей на помощь.

"Я не имею никаких сомнений, и это было очень четко сказано на заключительной пресс-конференции в Гааге. Но также все, что я обсуждал в течение последних шести месяцев с новой американской администрацией – абсолютно без всякого сомнения, что США полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5. Есть один большой раздражитель, и это тот факт, что европейцы не платят свою справедливую долю", – резюмировал генсек НАТО.

Рютте также сказал, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Североатлантического альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее мы писали о том, что Эстония хочет создать в приграничном с Россией городе Нарва военную базу. Там Силы обороны страны разместят более 200 эстонских военных и подразделения союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, пять европейских стран, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония, – укрепляют свою оборону, учитывая угрозу со стороны России. Военное командование этих государств уже работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если российский диктатор Владимир Путин решит бросить свои войска против НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!