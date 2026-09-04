"Россия пытается разрушить ЕС изнутри": Сикорский призвал ограничить передвижения российских дипломатов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС ужесточить ограничения в отношении российских дипломатов и граждан РФ в связи с новой волной гибридных атак в Европе. Политик убежден, что страна-агрессор пытается дестабилизировать Евросоюз изнутри и использует для этого, в частности, возможности свободного передвижения.

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Его заявление прозвучало во время рабочей встречи в Германии, сообщает Politico. Польский министр также подчеркнул необходимость усилить контроль за деятельностью российских дипломатов в странах ЕС.

"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", – подчеркнул Сикорский.

Польша призывает ужесточить ограничения для россиян

Министр предложил ужесточить ограничения для российских дипломатов и граждан РФ, находящихся на территории Евросоюза. В частности, он выступил за ограничение передвижения дипломатических представителей России за пределы стран, в которых они аккредитованы, а также за более жесткие правила выдачи шенгенских виз россиянам.

Среди других мер польский министр назвал введение биометрических пропусков для граждан РФ при въезде в ЕС и сокращение числа российских дипломатов в странах блока.

По оценке Сикорского, в Евросоюзе в настоящее время работают более 2 тысяч российских дипломатов. При этом около 40% из них, по его словам, могут выполнять задачи, не соответствующие их дипломатическому статусу.

"Они работают на агентства, которые также ведут террористическую деятельность в наших странах… Поэтому, в знак солидарности с Германией, мы должны принять все необходимые меры предосторожности для нашего населения", – подытожил он.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, который произошел месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Российский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сикорский заявил, что Россия ведет против Запада гибридную войну, поэтому Европа должна продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что не позволит себя запугать. Также странам ЕС следует усилить давление на Москву, в частности с помощью новых санкций.

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