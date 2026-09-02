«Похоже, что РФ ведет против нас гибридную войну»: Сикорский призвал послать Путину сигнал

Россия, похоже, ведет против Запада гибридную войну, поэтому Европа должна продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что не позволит себя запугать. Также странам ЕС следует усилить давление на Москву, в частности, посредством новых санкций и ограничений для российских дипломатов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF 24. Польский министр также выразил солидарность с Украиной, которая почти каждую ночь подвергается российским атакам.

"Все эти атаки на города, гражданскую инфраструктуру — это военные преступления", — подчеркнул Сикорский.

Европа больше не живёт в условиях обычного мира

Министр иностранных дел заявил, что Германия стала объектом серии атак, которые являются актами государственного терроризма. Он подчеркнул принцип "один за всех, все за одного" и заявил, что Польша вместе с другими союзниками готова сделать все необходимое для поддержки любого союзника.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, но, похоже, Россия ведет против нас гибридную войну, и мы должны показать Путину, что не дадим себя запугать", – сказал глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул, что Европа больше не живет в условиях обычного мира. По его словам, гибридная война включает не только действия в интернете, но и деятельность диверсантов, поджоги, взрывы на железной дороге, а также нарушение воздушного пространства с помощью беспилотников и крылатых ракет.

Польша призвала усилить давление на Россию

Глава польского МИД считает, что Евросоюз должен ответить на действия России, в частности новыми санкциями. По словам Сикорского, сейчас предлагается ввести ограничения примерно против 1620 компаний и физических лиц, связанных с российской военной машиной.

"Мы должны принять это в ответ на атаки Путина на Германию и другие страны", — заявил он.

Кроме того, польский министр предложил ограничить деятельность российских дипломатов и разведчиков в Европе. Среди возможных мер он назвал закрытие российских консульств, ограничение передвижения российских дипломатов за пределами стран их аккредитации и сокращение числа дипломатических представителей РФ.

Сикорский также напомнил, что Польша уже закрыла все российские консульства на своей территории. Отдельно он выступил за введение требования об использовании гражданами России биометрических паспортов.

Напомним, в июне 2026 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия вербует через Telegram людей для совершения диверсий на территории страны. По его словам, речь идет, в частности, о поджогах, а завербованным агентам могут платить за разведку и непосредственное осуществление атак.

Как писал OBOZ.UA, 1 сентября Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Берлине также объявили о закрытии генерального консульства РФ в Бонне и "Русского дома" в Берлине в ответ на действия Москвы.

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