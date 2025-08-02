Россия применила ИИ в дезинформационных материалах накануне президентских выборов в Польше: появились подробности

Накануне президентских выборов в Польше страна-агрессор Россия вновь предприняла попытку вмешаться в демократический избирательный процесс европейского государства. Для этого россияне использовали технологию искусственного интеллекта.

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Представители РФ применили возможности ИИ для клонирования голоса британского диспетчера службы экстренной помощи 999. Об этом сообщает BBC.

Британский диспетчер стал кампании по дезинформации

Новые данные указывают на тревожную эскалацию тактик дезинформации со стороны России, при чем все чаще агрессор использует для этого искусственный интеллект. Представители РФ использовали технологию искусственного интеллекта для клонирования голоса британского диспетчера службы экстренной помощи 999.

Этот инцидент произошел незадолго до президентских выборов в Польше, что вызывает серьезные опасения относительно использования передовых технологий для влияния на демократические процессы.

Детали инцидента

Согласно расследованию, голос реального британского оператора, предположительно взятый из открытых источников, был синтезирован и использован в фейковых аудиозаписях. Эти записи затем распространялись через российские дезинформационные сети, предположительно с целью подорвать доверие к польским институтам и манипулировать общественным мнением накануне критически важных выборов.

Использование знакомого и авторитетного голоса, такого как голос диспетчера экстренных служб, придает фальшивым сообщениям дополнительный вес и правдоподобность, делая их более убедительными для неподготовленной аудитории.

Почему именно Польша и такой метод

Аналитики уверены, что выбор Польши в качестве мишени не случаен. Страна играет ключевую роль в поддержке Украины и является важным членом НАТО и Европейского союза. Дестабилизация внутриполитической ситуации в Польше выгодна тем, кто стремится ослабить единство Запада и его способность противостоять агрессии.

Одна из основных угроз состоит в том, что применение ИИ для клонирования голосов является новым, но логичным шагом в арсенале дезинформационных кампаний. Эта технология позволяет создавать высококачественный, персонализированный контент, который трудно отличить от подлинного, что значительно повышает эффективность пропаганды.

Последствия и вызовы

Новый инцидент подчеркивает растущую угрозу, которую искусственный интеллект представляет для информационной безопасности и демократии. Способность синтезировать человеческие голоса и лица открывает новые возможности для создания фейков, которые могут быть использованы для распространения ложной информации, дискредитации политиков и разжигания социальной розни.

В последнее время международное сообщество и эксперты по кибербезопасности сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Эксперты говорят, что необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии для обнаружения и противодействия таким манипуляциям. Более того, образование населения о рисках дезинформации и критическое мышление становятся все более важными инструментами в борьбе с этим невидимым врагом.

Что предшествовало

Президент Молдовы Майя Санду предупредила о серьезной угрозе со стороны России накануне парламентских выборов, запланированных на сентябрь. По ее словам, Кремль готовит масштабное вмешательство, которое может повлиять не только на результаты голосования, но и поставить под угрозу европейский курс страны.

Ранее Санду уже говорила, что Россия пытается повлиять на политические процессы внутри страны. По ее словам, Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

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