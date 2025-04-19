Россия хочет сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается оказывать влияние на политические процессы внутри страны. По ее словам, Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на исход выборов в Молдове.

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Санду отметила, что беспрецедентное вмешательство РФ в выборы происходило в прошлом году и в 2025 россияне попытаются повторить то же самое. Об этом глава государства заявила в эфире Jurnal TV.

По мнению президента Молдовы, в ходе парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября 2025 года, россияне попытаются повлиять на исход волеизъявления. Санду добавила, что таким образом РФ хочет привести к власти подконтрольных себе людей.

Также президент Молдовы подчеркнула, что в таким случае Кремль может попытаться вовлечь Молдову в войну. Поэтому риски от российского вмешательства возникают не только для Молдовы, но также для Украины.

"Ставка Кремля – сменить руководство страны людьми, которых он может контролировать. И речь идет не только о Республике Молдова, потому что интересы России сейчас – это Украина. То, что Кремль сделает, если он придет к контролю над властью, – это будет использовать Республику Молдова против Украины. У нас есть граница с Украиной протяженностью 1200 км. Представьте себе, что за одну ночь эта граница превратится из границы с дружественной страной в границу со страной, которую контролирует Москва. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Республики Молдова также возрастают, потому что таким образом Россия может втянуть Молдову в войну", – сказал президент

Санду также заявила, что Украина остается щитом Молдовы, и у властей в Кишиневе есть моральный долг не допустить использования Молдовы против Украины и не допустить втягивания страны в войну.

Напомним, глава Гагаузского автономного округа в Молдове Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину после своего задержания. Через своих адвокатов она призвала главаря Кремля "давить" на молдавские власти с целью ее освобождения.

Ранее сообщалось, что в Молдове в аэропорту Кишинева был задержан Алексий Лунгу – лидер пророссийской партии "Шанс", входящей в политический блок сбежавшего за границу олигарха Илана Шора. Политику не разрешили покинуть страну и вручили повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.

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