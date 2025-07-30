Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду предупредила о серьезной угрозе со стороны России накануне парламентских выборов, запланированных на сентябрь. По ее словам, Кремль готовит масштабное вмешательство, которое может повлиять не только на результаты голосования, но и поставить под угрозу европейский курс страны.

Видео дня

Такое заявление Санду сделала после заседания Высшего совета безопасности. Об этом сообщает NewsMaker.md.

Заявление Санду о вмешательстве России

Президент подчеркнула, что Москва инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести в парламент лояльных депутатов. Все эти инициативы координируются централизованно и финансируются через коррупционные схемы, связанные с беглым олигархом Иланом Шором.

По оценкам властей, только через криптовалюту планируется перевести до 100 миллионов евро для подкупа избирателей. Молдавская полиция уже реагирует – вынесено около 25 тысяч штрафов, что принесло государственному бюджету почти 15 миллионов леев.

Среди основных инструментов, которые, по словам Санду, используются Россией:

подкуп избирателей и внешнее нелегальное финансирование;

масштабная дезинформация и манипуляции в медиа и соцсетях;

организация проплаченных протестов;

атаки на цифровую инфраструктуру, в частности избирательную систему;

использование церковных структур в политических целях;

распространение антиевропейских месседжей через блогеров и "лидеров мнений";

давление на избирателей в Гагаузии и Приднестровье;

мобилизация экстремистских групп через интернет.

Президент подчеркнула, что вмешательство России – это угроза не только выборам, но и независимости страны.

"Это не должно нас пугать, это должно нас мобилизовать. Вмешательство России имеет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное – может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее. Государственные учреждения знают, что делать. В ближайший период они должны действовать более скоординировано, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы. Впереди сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас", – подчеркнула президент.

Что предшествовало

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентские выборы, запланированные на 28 сентября, пророссийскому блоку "Победа". Его возглавляет беглый олигарх Илан Шор, который был заочно осужден и находится в международном розыске.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба вступления страны в Европейский Союз находится в руках граждан. Это особенно ощущается накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается повлиять на политические процессы внутри страны. По ее словам, Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!