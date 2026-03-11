Парламентские выборы в Болгарии: основные сценарии в контексте интересов Украины

19 апреля 2026 года в Болгарии должны состояться досрочные парламентские выборы, которые отмечаются довольно неожиданными перспективами, учитывая участников избирательного процесса. Это обусловлено тем, что недавно президент страны Румен Радев сложил с себя полномочия именно для участия в гонке.

Стоит отметить, что несмотря на то, что его партия еще окончательно не сформирована, социологические агентства предусматривают ее победу, причем дают первое место с существенным отрывом.

Радев может получить премьерское кресло благодаря политической нестабильности в стране

При этом, некоторые эксперты отмечают довольно активную роль Румена Радева на посту президента Болгарии в дестабилизации политической ситуации, ведь за 5 лет страна провела 7 досрочных выборов в парламент. Целью такой стратегии Радева было достижение достаточного политического влияния для того, чтобы получить должность главы правительства, который по Конституции страны (которая является парламентской республикой), имеет значительно больше полномочий, чем президент.

Неудивительно, что в настоящее время Радев разыгрывает карту спасителя страны, способного стабилизировать ситуацию, которую он до этого незаметно, но настойчиво расшатывал на посту президента. Сейчас болгарские социологические агентства Market Links и "Мяра" в своих опросах демонстрируют у партии Радева 25-33%, что позволяет ей получить победную строчку с 25-33%.

Стоит отметить, что основная причина роста популярности партии Румена Радева заключается в усталости электората от нестабильной текущей ситуации в стране и от конфликтов между проевропейскими партиями Болгарии.

Радев является давним и принципиальным политическим союзником Кремля

Поэтому можно констатировать, что для Радева текущая политическая ситуация сложилась настолько благоприятно, что он решил принести в жертву последний год своего президентства ради попытки получить гораздо более влиятельное премьерское кресло в стране.

Стоит напомнить, что до политической карьеры Радев был кадровым военным, пилотом истребительной авиации, причем начинал свою службу еще во времена коммунистической Болгарии. Это является одной из причин того, что он является откровенно пророссийским политиком, который заработал немало политических баллов на саботаже украинских интересов.

Так, в свое время он принципиально не признавал территориальную целостность Украины, называя Крым российским. После полномасштабного российского вторжения, он упорно блокировал передачу 100 списанных болгарских БТР на нужды Сил обороны Украины, хотя для Болгарии они уже давно не были нужны.

Партия Радева пока не имеет программы, которая привлекает надежды электората

Уже известно, что на прошлой неделе Радев объявил о создании коалиции "Прогрессивная Болгария", с которой и пойдет на выборы 19 апреля.

Соответственно, даже не получая "монобольшинства", его партия имеет все шансы стать основой для формирования новой коалиции. Причинами такого успеха является то, что его партия станет новой на парламентской арене Болгарии, а также довольно высокий уровень популярности экс-президента и доверия к нему среди населения. Кроме того, политическая сила Радева до сих пор не имеет своей программы, что создает широкое пространство для надежд и ожиданий для его электората.

Следовательно, Радев и его команда могут построить свою программу вокруг двух основных вариантов политического курса страны. Первым является курс умеренного евроатлантизма, при котором Радев не будет отказываться от участия в НАТО и ЕС, хотя и не будет работать над углублением интеграции в эти структуры.

Вторым направлением может стать откровенно пророссийская политика в интересах РФ и Китая. При этом, можно прогнозировать попытки аннулировать вступление Болгарии в еврозону и уменьшить зависимость страны от западных союзников, постепенно заменяя их на партнерство с Китаем и РФ. Именно при таком развитии событий новая партия Радева будет блокировать любые инициативы, направленные на помощь Украине, как в рамках ЕС, так и на национальном уровне.

Основные сценарии парламентских выборов в Болгарии в контексте интересов Украины

Следовательно, после болгарских парламентских выборов для Украины есть несколько сценариев. Худший из них заключается в победе Радева и получении достаточного результата другой пророссийской партии "Возрождение", что позволит им вдвоем формировать коалицию.

Менее негативным сценарием может быть победа блока Радева, но количество депутатов его союзников из "Возрождения" не позволит им сформировать откровенно пророссийское парламентское большинство.

В умеренном для Украины сценарии можно прогнозировать проевропейские партии GERB ("Граждане за европейское развитие Болгарии") или блок партий PP ("Продолжаем изменения") и DB ("Демократическая Болгария"), но с недостаточным для получения большинства результатом. При этом сценарии, они будут вынуждены договариваться с пророссийскими партиями для формирования общего политического курса.

Наконец, наиболее положительным для Украины, но менее вероятным может стать победа проевропейских партий с достаточным количеством депутатов для создания самостоятельного парламентского большинства и проигрыш пророссийского "Возрождения" из-за "перетекания" голосов их избирателей в блок Радева, что сохранит политическую поддержку Украины со стороны Болгарии.