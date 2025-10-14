Россия платила диверсантам, причастным к гибридным атакам на ЕС, криптовалютой: в Польше оценили масштаб угрозы

Россия рассчитывалась криптовалютой с диверсантами, которые имели отношение к гибридным атакам на территории стран Европейского Союза. Таким образом Москва делала недосягаемым отслеживание платежей западными спецслужбами.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценкевича. Он отметил, что РФ, вероятно, применяла этот способ расчетов для финансирования своих дроновых атак, диверсий и попыток кибератак на объекты критической инфраструктуры.

Гибридная война России в Европе

В материале отмечается, что разведслужбы Польши, Дании, Германии и Норвегии получили доказательства использования РФ так называемого "теневого флота" в Балтийском море для запуска беспилотников в воздушное пространство Европы.

"Они подтверждают, что "теневой флот", состоящий из часто очень старых российских нефтяных танкеров, которые ранее использовались для контрабанды нефти, сейчас используется Россией для разведки", – сказал польский чиновник.

Он подчеркнул, что разоблаченная в Польше в 2023 году агентурная сеть, которую контролировало российское ГРУ, в значительной степени финансировалась через криптовалюту.

За последние три года польские спецслужбы задержали десятки лиц, подозреваемых в шпионаже и диверсиях, и обвинили Россию в организации поджогов, саботажей и кибератак, в частности в попытке остановить водоснабжение крупного польского города.

Ценкевич отметил, что, учитывая события в киберпространстве, Польша фактически уже находится в состоянии войны с Россией, и это "уже не просто угроза, а реальность".

В течение прошлого года Варшава закрыла два российских консульства и выслала нескольких дипломатов РФ и Беларуси, обвиняемых в содействии диверсионной деятельности.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши, Москва все чаще использует местных агентов для выполнения конкретных задач, выплачивая им небольшие вознаграждения через криптовалютные токены, биржи и посреднические сети, чтобы обойти западные санкции и сохранить свои финансовые каналы.

Как писал OBOZ.UA, ранее одно из западных изданий сообщало, что Москва и Пекин усиливают гибридное давление на Европу. Таким образом оба государства наращивают активность, направленную на ослабление Запада и раскол трансатлантического альянса. В частности, Китай расширяет свое присутствие в Европе и все чаще действует параллельно с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!