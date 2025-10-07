Китай присоединяется к теневой войне России против Европы: в Bloomberg указали на тревожные признаки

Москва и Пекин усиливают гибридное давление на Европу – от кибератак до попыток влияния на политические процессы. Оба государства наращивают активность, направленную на ослабление Запада и раскол трансатлантического альянса.

Как сообщает Bloomberg, Китай расширяет свое присутствие в Европе, в частности в цифровом пространстве, и все чаще действует параллельно с Россией. По мнению аналитиков, совместные операции двух государств становятся одним из ключевых вызовов для безопасности ЕС.

Цель Кремля – разделить США и ЕС

Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин одновременно оказывает давление как на Украину, так и на другие страны Европы. Главная цель его гибридной войны – наказать Европу за поддержку Киева, ослабить восточную часть НАТО и разделить трансатлантический альянс. Москва стремится использовать политическую неопределенность в США, чтобы заставить Европу действовать самостоятельно.

"Самой заветной мечтой Москвы", – напоминает Bloomberg цитату советского лидера Никиты Хрущева, – было отделить США от Европы. Хотя идеологии изменились, стратегические цели России остаются неизменными.

Издание отмечает, что Путин рассчитывает на провокации, которые вызовут страх у европейского общества, но не спровоцируют решительной реакции Вашингтона. Если США переключат внимание на другие направления, ослабленная в военном плане Европа может остаться без поддержки.

Китайский фактор

Путинское государство все больше приобретает авторитарные черты: политическая система становится насильственной, экономика работает на военные нужды, а Москва укрепляет отношения с другими противниками США – Китаем и Северной Кореей.

Bloomberg пишет, что противостояние продолжится даже после окончания войны в Украине. Китай может поддерживать российские операции, в частности, через кибератаки или диверсии на морских кабелях.

Китайская активность в Европе менее агрессивна, но заметна. Китайские корабли были связаны с инцидентами в Балтийском море, а хакерские атаки Пекина становятся все более масштабными. По данным западных чиновников, российские и китайские дезинформационные кампании все чаще действуют в тандеме.

Пекин одновременно углубляет влияние на страны Юго-Восточной Европы, используя экономические связи с менее состоятельными или нелиберальными правительствами. Целью является создание своеобразного "шелкового занавеса", простирающегося от Греции до Венгрии и разделяющего южную часть Европы.

Несмотря на разные подходы, как Россия, так и Китай стремятся ослабить Европу. Дальнейшая устойчивость континента, по выводам Bloomberg, будет зависеть от поддержки США и единства внутри ЕС.

Европейские лидеры предупреждают об опасности

Европейские лидеры уже признают опасность ситуации. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что континент сейчас находится в "самом опасном положении со времен Второй мировой войны". Несколько государств рассматривают создание "стены дронов" и обсуждают сбивание всех бортов, которые будут нарушать воздушное пространство.

Риск эскалации конфликта

Вместе с тем европейские министерства обороны опасаются, что гибридная война может перерасти в открытый вооруженный конфликт. Вероятной угрозой является попытка России дестабилизировать безопасность на континенте через нападение на Эстонию или другую страну Восточной Европы.

По оценкам аналитиков, такой сценарий маловероятен, пока российская армия задействована в войне против Украины. Путин осторожно относится к риску прямого столкновения с ядерным альянсом, однако опасность случайных инцидентов, например сбивания самолета Польшей или Данией, продолжает расти.

Усиление российских диверсионных действий подчеркивает потребность Европы в перевооружении и продолжении поддержки Украины. Bloomberg отмечает, что гибридная война России вряд ли завершится в ближайшее время.

Испытание единства стран

Тенденции в Вашингтоне остаются неоднозначными. Дональд Трамп призвал европейцев увеличивать оборонные расходы и уменьшить зависимость от американской поддержки. Хотя он постепенно усилил риторику в пользу Украины, его позиция относительно роли США в европейской безопасности остается сдержанной.

Издание заключает, что Европа стоит перед длительным и опасным противостоянием с Россией. Это испытание требует от континента не только ресурсов, но и политического единства.

"Европа столкнется с длительным и опасным противостоянием с мстительной Россией. Борьба будет еще жестче, если Европе придется вести ее самостоятельно", – отмечают в издании.

