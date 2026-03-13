Россия планирует увеличить количество танкеров 'теневого флота' под своим флагом: разведка раскрыла подробности

Россия собирается увеличить количество танкеров "теневого флота", экспортирующих нефть под флагом РФ. Решение обусловлено тем, что страны ЕС и США все чаще задерживают такие подсанкционные суда.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины. Там отметили, что речь может идти о договоренности РФ с Ираном относительно беспрепятственного прохода танкеров с российской нефтью через Ормузский пролив.

Россия увеличивает "теневой флот"

Служба внешней разведки Украины получила данные о планах Кремля увеличить количество танкеров, которые транспортируют нефть под флагом РФ.

"Такое решение продиктовано участившимися прецедентами задержаний танкеров "теневого флота" РФ странами Европы и Соединенными Штатами Америки. Кроме того, это может свидетельствовать о взаимодействии России с Ираном в контексте координации безопасного прохода судами "теневого флота" зоны военного конфликта на Ближнем Востоке", –– говорится в сообщении.

По данным СВР, федеральное автономное учреждение "Российский морской регистр судоходства", которое находится под санкциями ЕС, в ближайшее время планирует провести идентификацию и осмотр около 80 танкеров с целью их перерегистрации.

"Распределение танкеров по странам регистрации судовладельцев является следующим: Сейшельские острова – 35 судов, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 судов и Самоа – 8 судов. Кроме того, есть танкеры, принадлежащие судовладельцам с регистрацией во Вьетнаме, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах", – уточнили в Службе внешней разведки.

В СВР считают, что увеличение "теневого флота" под российским флагом автоматически облегчает России задачу внедрить на них агентуру спецслужб РФ для дальнейшего осуществления разведывательно-диверсионной деятельности против стран Запада. Особую актуальность это приобретает в Балтийском регионе, через который обеспечивается более 40% морского экспорта российской нефти.

"Регистрация танкеров под российским флагом окончательно "развязывает руки" Кремлю в контексте использования таких судов как инструмента гибридных угроз для Европы и других стран Запада", – говорится в сообщении.

В СВР напомнили, что именно к такому приему Кремль прибегнул в январе 2026 года с танкером "BELLA 1" (IMO 9230880), который перевозил нефть в интересах Ирана и Венесуэлы. Это судно "теневого флота" получило российскую регистрацию сразу после того, как было разоблачено присвоение им фальшивого флага Гайаны.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях появилась информация, что Россия начала включать в экипажи теневого флота "вагнеровцев" и офицеров спецслужб. Речь идет, в частности, о танкерах, которые перевозят нефть в обход санкций через Финский залив. И есть основания предполагать, что к упомянутым действиям агрессор прибегнул не только для обхода санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!