Россия начала включать в экипажи теневого флота 'вагнеровцев' и офицеров спецслужб – медиа

Страна-агрессор Россия начала размещает кадровых военных и сотрудников спецслужб на судах теневого флота. Речь идет, в частности, о танкерах, которые перевозят нефть в обход санкций через Финский залив.

Видео дня

Анализ профилей моряков в социальных сетях и базах данных показал, что на танкерах работают люди с опытом службы в ГРУ или боевики ЧВК "Вагенр". Об этом говорится в расследовании финского издания Helsingin Sanomat.

Военные под прикрытием

Когда репортеры попытались связаться с одним из таких "моряков" для получения комментариев, ответ был недвусмысленным. Представитель РФ заявил, что сообщит о попытке контактировать в ФСБ. Эта реакция лишь подтверждает связь экипажей с российскими силовыми структурами.

Эксперты по безопасности, опрошенные изданием, выражают опасения, что эти танкеры – не просто инструмент для обхода санкций. Наличие военных на борту превращает старые, плохо застрахованные суда в объекты двойного назначения.

В частности, такие танкеры россияне могут использовать для радиотехнической разведки и перехвата данных в Балтийском море, проведения диверсий на подводной инфраструктуре, создания искусственных заторов или экологических катастроф в территориальных водах стран НАТО.

Экологическая мина замедленного действия

Помимо военного аспекта, финские издание подчеркивает техническое состояние этих судов. Многие из них не имеют надлежащей страховки и находятся в плачевном состоянии.

Если такой танкер сядет на мель или столкнется с другим судном в узких проливах Финского залива, Россия сможет использовать "военный" статус экипажа, чтобы заблокировать доступ иностранных спасателей к борту.

Финские власти и пограничная служба уже выражали обеспокоенность по поводу безопасности судоходства. Расследование подтверждает, что речь идет не только об экономике, но и о прямой угрозе национальной безопасности. Фактически, россияне превращают Балтийское море в зону присутствия скрытых военных формирований под видом гражданских моряков.

Напомним, российский танкер Arctic Metagaz, атакованный 3 марта в Средиземном море, получил существенные повреждения. Согласно опубликованным снимкам, судно почти полностью раскололось пополам.

Как сообщает OBOZ.UA, США задержали в Карибском море нефтеналивной танкер Sagitta, который шел под флагом Панамы. Как выяснилось, это судно принадлежит к теневому флоту России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!