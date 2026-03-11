Россия начала включать в экипажи теневого флота "вагнеровцев" и офицеров спецслужб – медиа
Страна-агрессор Россия начала размещает кадровых военных и сотрудников спецслужб на судах теневого флота. Речь идет, в частности, о танкерах, которые перевозят нефть в обход санкций через Финский залив.
Анализ профилей моряков в социальных сетях и базах данных показал, что на танкерах работают люди с опытом службы в ГРУ или боевики ЧВК "Вагенр". Об этом говорится в расследовании финского издания Helsingin Sanomat.
Военные под прикрытием
Когда репортеры попытались связаться с одним из таких "моряков" для получения комментариев, ответ был недвусмысленным. Представитель РФ заявил, что сообщит о попытке контактировать в ФСБ. Эта реакция лишь подтверждает связь экипажей с российскими силовыми структурами.
Эксперты по безопасности, опрошенные изданием, выражают опасения, что эти танкеры – не просто инструмент для обхода санкций. Наличие военных на борту превращает старые, плохо застрахованные суда в объекты двойного назначения.
В частности, такие танкеры россияне могут использовать для радиотехнической разведки и перехвата данных в Балтийском море, проведения диверсий на подводной инфраструктуре, создания искусственных заторов или экологических катастроф в территориальных водах стран НАТО.
Экологическая мина замедленного действия
Помимо военного аспекта, финские издание подчеркивает техническое состояние этих судов. Многие из них не имеют надлежащей страховки и находятся в плачевном состоянии.
Если такой танкер сядет на мель или столкнется с другим судном в узких проливах Финского залива, Россия сможет использовать "военный" статус экипажа, чтобы заблокировать доступ иностранных спасателей к борту.
Финские власти и пограничная служба уже выражали обеспокоенность по поводу безопасности судоходства. Расследование подтверждает, что речь идет не только об экономике, но и о прямой угрозе национальной безопасности. Фактически, россияне превращают Балтийское море в зону присутствия скрытых военных формирований под видом гражданских моряков.
Напомним, российский танкер Arctic Metagaz, атакованный 3 марта в Средиземном море, получил существенные повреждения. Согласно опубликованным снимкам, судно почти полностью раскололось пополам.
Как сообщает OBOZ.UA, США задержали в Карибском море нефтеналивной танкер Sagitta, который шел под флагом Панамы. Как выяснилось, это судно принадлежит к теневому флоту России.
