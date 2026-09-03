Россия планирует провести свои выборы в Приднестровье: как отреагировала Молдова

Москва планирует открыть 16 дополнительных избирательных участков в непризнанном Приднестровье для голосования на выборах в Госдуму РФ. Молдова выступила против такого решения и заявила, что проведение голосования на ее территории без официального согласия Кишинева недопустимо.

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Об этом заявило Министерство иностранных дел Молдовы, сообщает NewsMaker. В четверг, 3 сентября, в Министерство иностранных дел Молдовы вызвали назначенного посла России Олега Озерова и вручили ему официальную ноту протеста.

Молдова требует от России отказаться от открытия избирательных участков

В молдавском МИД подчеркнули, что Россия может организовывать избирательный процесс на территории страны только после предварительного и официального согласования с Кишиневом. Ведомство призвало российскую сторону отказаться от намерений открыть 16 избирательных участков в приднестровском регионе.

Накануне, 2 сентября, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупреждал о подготовке ноты протеста, подчеркнув, что создание любых избирательных участков без согласования с Кишиневом будет считаться "недружественным шагом".

Как развивался конфликт вокруг избирательных участков

Попытка расширения сети участков началась 28 августа, когда лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объявил о планах РФ открыть на левом берегу Днестра 17 избирательных участков, заявив о наличии в регионе 220 тысяч граждан России.

В то же время 29 августа молдавский МИД сообщил, что посольство РФ в Кишиневе согласовало с властями страны открытие лишь одного избирательного участка — непосредственно в помещении дипломатического представительства. В ведомстве назвали неприемлемыми планы Москвы открыть ещё 16 участков на территории Молдовы.

Напомним, Россия планирует провести 18–20 сентября выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Украинская сторона подчеркивает, что такие действия Кремля являются незаконными и не будут иметь правовых последствий.

Как писал OBOZ.UA, накануне выборов в Госдуму Россия начала принимать дополнительные меры безопасности за рубежом. Москва даже призвала другие страны не допускать протестов возле российских дипломатических учреждений в дни голосования.

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