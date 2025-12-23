Россия передала оружие военному правительству Мадагаскара, которое пришло к власти в результате переворота

Военное правительство Мадагаскара, которое пришло к власти после октябрьского переворота, получило от страны-агрессора России вооружение. Поставка состоялась 20 декабря через международный аэропорт вблизи Антананариву.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление спикера Национального собрания Мадагаскара Ситени Рандрианасолониайко. Он отметил, что визит был направлен на усиление возможностей вооруженных сил Мадагаскара.

Из России в столицу Мадагаскара Антананариву прибыл самолет военно-воздушных сил России с 40 военнослужащими на борту и 43 ящиками с оружием. Среди переданного Президентской гвардии оружия – различные типы штурмовых и снайперских винтовок, а также противотанковые реактивные гранатометы.

По словам Ситени Рандрианасолониайко, российская делегация заявила о готовности поддерживать Мадагаскар, в частности в вопросах подготовки кадров и укрепления оборонных возможностей страны.

Также известно, что российская делегация провела встречу с военным лидером Мадагаскара Михаэлем Рандрианириной, во время которой стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Мадагаскара Андри Раджоэлина эвакуировался из страны французским военным самолетом послетого, как часть армии перешла на сторону протестующих. Массовые выступления, продолжающиеся с конца сентября, поставили правительство на грань свержения.

Впоследствиивласть в стране захватили военные, а беглого президента Анри Радзуэлину подвергли импичменту. Комитет во главе с военными будет руководить страной в течение двух лет вместе с переходным правительством, прежде чем организовать новые выборы.

