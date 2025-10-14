Президент Мадагаскара сбежал из страны на фоне протестов: почему вспыхнули бунты 'поколения Z' и чего требуют от власти. Видео

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина эвакуировался из страны французским военным самолетом после того, как часть армии перешла на сторону протестующих. Массовые выступления, продолжающиеся с конца сентября, поставили правительство на грань свержения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические и военные источники. В обращении к нации Радзуэлина подтвердил, что находится в безопасном месте, однако не указал, где именно.

Эвакуация президента

Известно, что президент Мадагаскара вылетел из страны французским военным самолетом Casa 12 октября. По данным источников, операцию согласовали с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но он заявил, что Париж не вмешивается в дела бывшей колонии.

Кто исполняет его обязанности

После побега Радзуэлины, согласно конституции страны, исполнение его обязанностей перешло к председателю Сената. Парламент назначил Жана Андре Ндреманджари исполняющим обязанности главы государства до проведения новых выборов.

Протесты в Мадагаскаре

Массовые демонстрации начались 25 сентября в столице Мадагаскара Антананариву из-за перебоев с водой и электроэнергией, а также коррупции в правительстве. Ситуация обострилась, когда элитное подразделение армии CAPSAT отказалось выполнять приказы властей и присоединилось к протестующим. Также подразделение заявило, что контролирует военное командование и все вооруженные силы. После этого президент заявил о попытке "незаконного захвата власти".

Требования протестующих

Молодые активисты, требуют отставки президента, роспуска парламента, замены судей Конституционного суда и членов избирательной комиссии, а также искоренения коррупции, которую они связывают с Раджоэлиной и его окружением.

26-летняя активистка, заявила:"Когда он решил распустить правительство, мы чувствовали, что это небольшая победа, но мы на этом не остановимся... Мы действительно хотим радикального изменения системы, потому что именно эта система поддерживает коррупцию, а также поддерживает угнетение беднейших людей в стране". Другой протестующий отметил, что молодежь вдохновляется подобными акциями в Непале и Индонезии.

По данным ООН, с начала протестов погибло 22 человека, еще более сотни получили ранения. Около 75% населения страны живет за чертой бедности, а экономика идет на спад на фоне политической нестабильности. Большинство протестующих – так называемое "поколение Z" (люди, рожденные с 1990 по 2010 годы).

Реакция международного сообщества

В своей речи в Египте после саммита по Газе президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна поддерживает сохранение конституционного порядка на Мадагаскаре. Он призвал протестующих действовать мирно и не позволять военным воспользоваться их недовольством.

