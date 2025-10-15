На Мадагаскаре объявили импичмент президенту: власть в стране захватили военные

На Мадагаскаре произошел мятеж – власть захватили военные, а президента-беглеца Анри Радзуэлину подвергли импичменту. Об этом во вторник, 14 октября, объявил полковник Майкл Рандрианирина, который возглавлял восстание.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. "Мы захватили власть", – заявил он в эфире национального радио Мадагаскара. Командир элитного армейского подразделения CAPSAT сообщил, что военные распускают все институты, кроме нижней палаты парламента или Национального собрания.

"Приостанавливается деятельность таких учреждений: Сената, Высшего конституционного суда, Независимой национальной избирательной комиссии, Высшего суда правосудия и Высшего совета защиты прав человека и верховенства права", – говорится в заявлении военного руководства страны.

Рандрианирина сказал, что комитет во главе с военными будет руководить страной в течение двух лет вместе с переходным правительством, прежде чем организовать новые выборы.

Перед этим Радзуэлина, местонахождение которого пока неизвестно, пытался распустить нижнюю палату путем декрета. Несмотря на это законодатели продолжили голосование за его импичмент. Этим решением они оставили страну в "конституционном тупике", чем воспользовались военные, чтобы объявить, что берут под контроль ситуацию.

Что происходит на Мадагаскаре

Демонстрации впервые вспыхнули в стране 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, а затем быстро переросли в восстание из-за глобальных проблем, включая коррупцию, плохое управление и отсутствие базовых услуг.

Этот гнев народа отражал недавние протесты против правящих элит в других странах, в частности в Непале и Марокко.

На Мадагаскаре тысячи протестующих танцевали, маршировали, пели и размахивали баннерами, осуждая Анри Радзуэлину как французского пособника из-за его двойного гражданства и поддержки со стороны бывшего колонизатора Мадагаскара.

CAPSAT присоединился к протестующим в выходные, заявив, что отказывается стрелять по ним. Он взял под свой контроль войско и назначил нового начальника армии. Это заставило Радзуэлину в воскресенье предупредить о незаконной попытке захвата власти. С тех пор военизированная жандармерия и полиция также разорвали отношения с главой государства.

В конце концов президент Мадагаскара Анри Радзуэлина эвакуировался из страны французским военным самолетом. Он подтвердил, что находится в безопасном месте, однако не указал, где именно.

Отметим, что Мадагаскар, где средний возраст населения составляет менее 20 лет, имеет около 30 миллионов жителей, три четверти из которых живут в бедности. По данным Всемирного банка, с момента обретения независимости в 1960 году до 2020 года ВВП на душу населения в стране упал на 45%.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента Непала в пятницу, 12 сентября, объявила, что бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки стала временным премьер-министром страны. Такое решение было принято после согласия протестующих поколения Z, президента Рама Чандры Пауделя и командующего армией Ашока Раджа Сигдела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!