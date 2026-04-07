Россия передала Ирану список ключевых объектов энергетики Израиля – медиа

Россия своей спутниковой разведкой помогала Ирану в планировании ударов по Израилю. Кремль передал союзнику список энергетических целей, указав, какие из них стоило бы атаковать в первую очередь.

Видео дня

Об этом заявило издание The Jerusalem Post. Оно утверждает, что соответствующую информацию получило от источника, "близкого к украинской разведке".

Россия поделились разведданными, а также опытом обстрелов Украины

РФ предоставила Исламской Республике Иран подробный список из 55 критически важных объектов израильской энергетической инфраструктуры.

Объекты были разделены на три категории (в зависимости от стратегического значения):

уровень 1 – критически важные производственные объекты. Их уничтожение, по мнению россиян, может парализовать национальную энергетическую систему. Главной целью конкретно названа электростанция Орот Рабин ;

; уровень 2 – крупные городские и промышленные энергетические узлы. Они расположены преимущественно в центральном Израиле и обслуживают многолюдные населенные пункты.

уровень 3 – локальная инфраструктура. Эти цели включают региональные подстанции, в частности те, которые поддерживают промышленные зоны.

Из отчета видно, что Москва, используя собственный опыт обстрелов украинской энергоинфраструктуры, разделила потенциальные цели в зависимости от того, какие последствия повлечет их поражение.

Россияне также сообщили Ирану, что израильская электросистема "характеризуется высокой степенью изоляции", потому что, в отличие от многих европейских стран, является своеобразным "энергетическим островом" и не импортирует электроэнергию от соседей. Этот фактор делает энергетику Израиля крайне уязвимой.

Разведка РФ сообщила Ирану, что повреждение даже нескольких центральных компонентов может спровоцировать полный и длительный энергетический коллапс, что приведет к массовым отключениям света и техническим сбоям.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи признал, что Россия и Китай помогают его стране противостоять США и Израилю различными способами. В частности, предоставляя "военное сотрудничество".

– В The Wall Street Journal ранее заявляли, что Москва использует опыт войны против Украины, чтобы усилить возможности Тегерана в регионе. Россия, в частности, передает Ирану технологии беспилотников и разведывательные данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!