Нетаньяху пригласил разговор с Зеленским о помощи в перехвате иранских дронов – Ynet

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Основной темой должен стать обмен опытом в сфере перехвата иранских ударных дронов. Сейчас разговор еще не состоялся из-за сложностей с графиками сторон.

Дискуссия планируется уже в начале следующей недели. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Израильская сторона инициировала контакт на фоне растущей угрозы иранских беспилотников. Украина уже имеет значительный практический опыт в борьбе с такими аппаратами, поскольку российские войска массово используют дроны иранского производства для атак на украинские города и инфраструктуру.

Именно этот опыт может представлять интерес для Израиля, который также сталкивается с использованием иранских технологий беспилотников в региональных конфликтах. Речь идет в частности о системах раннего обнаружения, тактике перехвата и интеграции противовоздушной обороны против малоразмерных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила запросы от нескольких государств о помощи в противодействии беспилотникам. Речь идет, в частности, об использовании системы дронов-перехватчиков, которую активно применяют украинские военные.

