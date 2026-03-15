'У меня есть 100% факты': Зеленский рассказал, как Россия помогает Ирану атаковать базы США на Ближнем Востоке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке. Москва не только делится с Тегераном разведывательными данными о базах США в регионе, но и предоставила ему "Шахеды" для ударов по американским объектам.

Об этом Зеленский сказал в интервью для Фарида Закарии, ведущего программы Fareed Zakaria GPS на CNN. Журналист попросил его прокомментировать информацию о сотрудничестве РФ и Ирана.

Украинский президент подчеркнул, что, прежде всего, Россия уже передала Ирану "Шахеды", которые тот использовал для ударов по объектам Соединенных Штатов.

"Они используют иранские лицензии, по которым они построили и произвели большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против ближневосточных соседей Ирана", – заявил он.

По словам Зеленского, с Украиной поделились разведданными, которые свидетельствуют о том, что некоторые детали в иранских дронах являются российскими.

Кроме того, данные разведки показали, что Россия помогает Ирану разведданными. Москва оправдывает это тем, что если Европа и США помогают Украине разведкой, то и РФ может делать то же самое для Ирана.

"Моя разведка потом сообщила мне, что они считают, что (россияне – Ред.) делятся информацией, разведданными с иранским режимом, помогают им... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это означает, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения на это. Так что это факт, и вы видите, что это не большой секрет", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Основной темой должен стать обмен опытом в сфере перехвата иранских ударных дронов. Пока разговор еще не состоялся из-за сложностей с графиками сторон.

