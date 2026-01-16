'Это серьезная проблема': премьер Дании заявила, что оборона Гренландии является общей заботой НАТО

Оборона Гренландии является "общей заботой" для всего НАТО. Ведутся дискуссии о создании миссии по патрулированию воздушного пространства Арктики по образцу операции "Восточный страж", которая ведется на восточном фланге альянса.

Вопросы безопасности на фоне угроз Дональда Трампа прокомментировала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В четверг, 15 января, она отметила, что между Соединенными Штатами и Королевством Дания "существует фундаментальное разногласие", потому что "американские амбиции захватить Гренландию" никуда не исчезли, передает The Guardian.

"Очевидно, что это серьезная проблема, и поэтому мы продолжаем наши усилия, чтобы предотвратить реализацию этого сценария", – подчеркнула глава датского правительства.

По ее словам, в НАТО существует согласие относительно того, что "усиленное присутствие в Арктике имеет решающее значение для безопасности Европы и Северной Америки".

Фредериксен заверила, что Копенгаген уже вкладывает "значительные инвестиции", в то же время ряд союзников участвует в совместных учениях в Гренландии и вокруг нее. "Оборона и защита Гренландии является общей заботой для всего альянса НАТО", – сказала она.

Европа отправила войска в Гренландию

На днях в автономную территорию Дании направлялись войска из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландов. Официальный Копенгаген также объявил, что увеличит свое военное присутствие на острове.

По словам одной из стран-участников, европейские войска должны продемонстрировать политическую поддержку, а также принять участие в короткой разведывательной миссии. Цель – установить, как может выглядеть более устойчивое развертывание наземных подразделений в Гренландии (частично для того, чтобы заверить США, что европейские члены НАТО серьезно настроены в отношении безопасности в Арктике).

Это важный момент с точки зрения символики, однако общее количество дополнительных военнослужащих оценивается лишь десятками. К примеру, Франция отправила в Гренландию наибольшее количество армейцев – 15; далее идет Германия с 12 или 13 солдатами. Другие страны добавили лишь одного, двух или трех бойцов. Сколько именно войск направила Дания, не раскрывается.

Министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен в четверг заявил, что планирует развертывание более постоянного военного присутствия на острове "со значительным вкладом" своего государства. Он уточнил, что представители из разных стран Североатлантического альянса будут находиться в Гренландии на ротационной основе.

Что предшествовало

Это произошло после сложной встречи в Вашингтоне 14 января между министрами иностранных дел Гренландии и Дании Вивиан Моцфельдт и Ларсом Лекке Расмуссеном, а также вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Датские представители хотели сгладить отношения, но похоже на то, что переговоры не дали желаемого эффекта. Сразу после встречи Трамп повторил свои предыдущие комментарии: уверял, что Штатам "нужна" Гренландия для национальной безопасности, и обвинял, что на Данию "нельзя полагаться" в защите этой территории.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что первая встреча стала важным шагом, но диалог с США зависит от "уважения к нашему конституционному положению, международному праву и нашему праву на собственную страну".

Нильсен подчеркнул: Гренландия "не продается", не будет принадлежать США, не будет управляться ими и не будет их частью, а также является "демократическим обществом с самоуправлением", частью королевства Дания и, соответственно, членом НАТО.

