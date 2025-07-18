Россия наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы: в разведке раскрыли подробности

Государство-агрессор Россия в последние годы нарастило подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы. За время российского полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано увеличение количества гибридных атак РФ в Европе.

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Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Основными целями россиян в европейских странах являются энергетика, транспорт и связь.

В течение 2014-2024 годов, отмечают украинские разведчики, задокументировано более 200 инцидентов подрывной деятельности Кремля в Европе – от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS. Более 86% из них произошли после 2022 года, а только в 2024-м – в шесть раз больше, чем в предыдущем году.

С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран-членов Европейского Союза.

"Активность российских агентов имеет системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах. Чаще всего атакам подвергаются государства, активно поддерживающие Украину, – в частности, Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия", – сообщили в СВР.

Целью операций государства-агрессора против Европы является провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СВР сообщили, что в РФ сокращается численность этнических русских из-за того, что смертность превышает рождаемость, а также из-за эмиграции. Однако Кремль скрывает реальные демографические показатели, чтобы не привлекать внимание россиян к этой проблеме.

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