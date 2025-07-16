В России стремительно сокращается численность этнических русских: в СВР назвали причины

В государстве-агрессоре России стремительно сокращается численность этнических россиян из-за того, что смертность превышает рождаемость, а также из-за эмиграции граждан из РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Однако Кремль скрывает реальные демографические показатели, чтобы не привлекать внимание россиян к этой проблеме.

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Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Отмечается, что с июля 2025 года в РФ прекратили публиковать показатели по численности населения, количеству рождений, смертей, браков и разводов. По данным украинской СВР, это связано с тем, что реальная демографическая ситуация в России больше не соответствует пропагандистским лозунгам о "великой нации".

Так, в 2024 году в РФ родилось 1,222 млн детей, что является самым низким показателем с 1999 года. В первом квартале 2025 года родилось лишь 293-294 тыс. детей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и является самым низким показателем за 200 лет.

Кроме того, смертность в стране-агрессоре превышает рождаемость: в 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тыс. человек, что на 20,4 % больше, чем в 2023 году.

В СВР отмечают, что среди основных причин демографического кризиса в РФ:

– эмиграция (с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страну покинуло от 800 тысяч до 950 тысяч человек);

– увеличение смертности;

– уменьшение рождаемости.

К тому же демографическая статистика России не отражает потери на войне против Украины.

"По данным СВРУ, российская власть теряет не просто солдат, но и демографический ресурс: численность этнических русских, которых кремль считает опорой режима, стремительно сокращается", – сказано в сообщении украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16 июля 2025 года, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России на войне в Украине в живой силе превысили 1 млн 37 тыс. человек. Только за прошедшие сутки украинские воины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков.

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