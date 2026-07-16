Россия может усилить провокации против стран Балтии: президенты Литвы и Латвии обнародовали данные разведок

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка сплочённости НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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При этом речь не идет о масштабных операциях – это могут быть ограниченные атаки на критическую инфраструктуру в регионе. Об этом сообщило издание Lrt.lt.

Что известно

Данные о вероятности российских провокаций получены от разведывательных служб Латвии, Литвы и других союзников НАТО.

"Мы получили такие сигналы от наших разведывательных служб, – сказал Науседа в интервью изданию BNS. – Они не указывают конкретное место или время, потому что это просто невозможно определить. Другая сторона, возможно, даже не завершила процесс планирования, а мы можем знать лишь о самом планировании или поставленной цели".

Он отметил, что на фоне этой угрозы Литва недавно усилила защиту своей критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Власти готовятся к возможным атакам со стороны России, которые могут нарушить работу ключевой инфраструктуры.

"Поэтому да, я не могу отрицать, что у нас есть такая информация и что она касается кинетических операций – не масштабных, но целенаправленных кинетических операций, которые, скорее всего, будут направлены против критически важной инфраструктуры", – добавил он.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО неоднократно предупреждали о вероятности российских провокаций и гибридных операций. Между тем Россия отрицает свою причастность к такой деятельности.

На следующий день после заявлений Науседы президент Латвии Эдгар Ринкевичс также подтвердил результаты разведки о вероятности российского саботажа и гибридных атак против Балтийского региона. Он отметил, что Россия пытается подорвать региональную безопасность с помощью гибридных операций.

"Мы должны быть предельно готовы к тому этапу войны в Украине, когда Россия больше не будет одерживать побед и не сможет продвигаться на поле боя, – сказал Ринкевичс. – Даже без полной победы Украины Россия может косвенно проверить статью 5 и механизмы реагирования на уровнях НАТО и Европейского Союза".

Также он отметил, что службы безопасности в регионе все чаще задерживают людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России и Беларуси или в сотрудничестве с ними. Ринкевичс подчеркнул, что Россия проверяет их готовность и бдительность, поэтому нужно быть готовыми реагировать на новые угрозы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что литовский полковник раскрыл четыре сценария агрессии России против стран Балтии. По его словам, такие дискуссии внутри армии проводились после распада СССР. Он также добавил, что к этому РФ, вероятно, может привлечь и Беларусь.

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