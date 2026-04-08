Один наиболее опасный: литовский полковник раскрыл четыре сценария агрессии России против стран Балтии

Полковник Вооруженных сил Литовской Республики Линас Идзелис рассказал, что Литва отрабатывала четыре возможных варианта, если Россия будет атаковать страны Балтии. По его словам, подобные дискуссии внутри армии проводились после распада СССР.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу". Он также добавил, что к этому РФ, вероятно, может привлечь и Беларусь.

Сценарии нападения России на страны Балтии

Первым сценарием, по его словам, выступает гибридная война. В качестве примера, он привел события в Украине 2014 года.

"Но этому вторжению предшествовала масштабная информационная кампания и кибератаки. Поэтому вторжение было лишь продолжением этих начальных гибридных действий", – объяснил военнослужащий, и добавил, что с тех пор страны Европы уже готовы к такому развитию событий

По его словам, литовские старшие военные офицеры знали об этом сценарии, поскольку когда-то изучали его из российских учебников.

"В этих учебниках вторжение лишь последняя фаза, перед которой уже сделано домашнее задание. Россияне всегда так делают, и теперь с Telegram и другими инструментами им легко нанимать кого-то за несколько сотен евро, чтобы провезти контрабанду, поджечь какой-то завод или повредить памятник", – заявил Идзелис, отметив, что Россия уже ведет гибридную войну против всей Европы.

Вторым сценарием в Вильнюсе рассматривали "изменение сознания местного населения через операции рефлексивного контроля".

"Конечная цель заключается в том, чтобы российские танки встречали цветами, а не гранатометами", – объяснил военнослужащий.

Третий сценарий, по словам Идзелиса – энергоблокада, однако по его словам Вильнюс сделал все для прекращения энергетической зависимости от Москвы. В то же время он отметил, что отдельные страны Европы "настолько зависимы от российских углеводородов, что Москве легко проводить там операции влияния и шантажировать правительства".

"Четвертый сценарий – это неожиданная и быстрая атака. Например, несколько тысяч российских военнослужащих в гражданской одежде ночью прибывают в Литву на гражданских авто. Это будет сопровождаться примерно 400 "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами где-то в пять часов утра", – сообщил Идзелис.

По его мнению, четвертый вариант самый опасный, поскольку в Европе, по его оценкам, не готовы к защите от такого количества воздушных целей, однако, как считает Идзелис, в случае такого сценария ВС РФ будут действовать осторожнее.

"Чисто с военной точки зрения вторжение с участием менее 200 тыс. военнослужащих вдоль нескольких направлений продвижения (в Украине. - Ред.) было безумием, но россияне все же пошли на это, что оказалось для них большой ошибкой", – подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что балтийские государства якобы позволили Украине использовать свое небо для ударов, и пригрозила "последствиями". Дипведомства Литвы, Латвии и Эстонии обвинения отвергли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе заявили, что готовы защищаться, используя 5 статью НАТО. Если Россия атакует любую страну-участницу, это будет восприниматься как нападение на весь ЕС.

