Россия и Украина подготовят свои требования касательно прекращения огня, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина и страна-агрессор Россия подготовят свои документы с предложениями по прекращению огня. О таких намерениях Москвы его проинформировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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С ним американский чиновник 17 мая провел телефонный разговор. Слова Рубио цитирует Clash Report.

"Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ, в котором изложит свои требования о прекращении огня в Украине. Украинская сторона будет работать над собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время", – сказал он.

Госсекретарь добавил, что если документы России и Украины будут содержать реалистичные идеи, мы достигнем прогресса, если же нет, то "будем иметь другую оценку".

"Есть и другие вопросы, над которыми нам нужно работать, и мы не хотим продолжать бесконечные переговоры по Украине", – подчеркнул Рубио.

Он также заявил, что Конгресс США примет закон о санкциях против РФ, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. Об этом Америка проинформировала российскую сторону.

"Принятие Конгрессом законопроекта о санкциях против России – это то, что мы не можем остановить или контролировать", – сказал чиновник.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили мощный мирный план для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что смерти и разрушения должны наконец остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио 17 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили итоги переговоров в Стамбуле, которые состоялись накануне.

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