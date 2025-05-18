Россия и Украина подготовят свои требования касательно прекращения огня, – Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина и страна-агрессор Россия подготовят свои документы с предложениями по прекращению огня. О таких намерениях Москвы его проинформировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
С ним американский чиновник 17 мая провел телефонный разговор. Слова Рубио цитирует Clash Report.
"Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ, в котором изложит свои требования о прекращении огня в Украине. Украинская сторона будет работать над собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время", – сказал он.
Госсекретарь добавил, что если документы России и Украины будут содержать реалистичные идеи, мы достигнем прогресса, если же нет, то "будем иметь другую оценку".
"Есть и другие вопросы, над которыми нам нужно работать, и мы не хотим продолжать бесконечные переговоры по Украине", – подчеркнул Рубио.
Он также заявил, что Конгресс США примет закон о санкциях против РФ, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. Об этом Америка проинформировала российскую сторону.
"Принятие Конгрессом законопроекта о санкциях против России – это то, что мы не можем остановить или контролировать", – сказал чиновник.
Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили мощный мирный план для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что смерти и разрушения должны наконец остановиться.
Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио 17 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили итоги переговоров в Стамбуле, которые состоялись накануне.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!