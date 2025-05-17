Рубио провел телефонный разговор с Лавровым: речь шла о переговорах в Турции, завершении войны и обмене пленными

Государственный секретарь США Марко Рубио 17 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили итоги переговоров в Стамбуле, которые состоялись накануне.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел США. Американский чиновник приветствовал соглашение об обмене военнопленными.

"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое во время украинско-российских переговоров 16 мая в Стамбуле, и передал решительный месседж президента Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению окончательного прекращения российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что американская сторона считает свой мирный план "лучшим путем движения вперед" и призывает к немедленному прекращению огня.

"Госсекретарь акцентировал на призывах президента Трампа к немедленному прекращению огня и прекращению насилия", – добавили в ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал разговор с американским чиновником — он традиционно пытался подать позицию Кремля как конструктивную, заявив о готовности к дальнейшим контактам с США и отметив, что Киев якобы согласился на возобновление переговоров благодаря их участию.

"Мы готовы продолжать работать с коллегами из Соединенных Штатов в этом контексте", – отметил он.

В то же время Лавров подтвердил готовность Москвы продолжать сотрудничество с американскими коллегами – несмотря на то, что именно Россия остается агрессором, а война продолжается.

Он также отметил, разговор также коснулся других международных и региональных вопросов. Стороны обменялись мнениями относительно продолжения российско-американских контактов.

Как сообщал OBOZ.UA встреча украинской и российской делегаций в Турции 16 мая прошла в более позитивном настроении, чем ожидалось. В ходе переговоров обе стороны не использовали обвинительный язык. Вто же время в один момент переговоры могли зайти в тупик, поэтому понадобилось вмешательство турецких дипломатов.

Ранее сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два – и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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