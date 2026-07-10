Россия и Китай на секретном форуме договорились сбивать спутники Starlink в космосе – The Insider

Россия и Китай значительно расширили военное сотрудничество, в частности в сфере космических технологий и борьбы с спутниковой системой Starlink. В частности, стороны обсуждали совместные меры, предусматривающие дипломатическое давление, кибератаки и возможность физического уничтожения спутников на орбите.

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Об этом говорится в расследовании The Insider, основанном на документах закрытого российско-китайского форума, состоявшегося в Гуанчжоу в ноябре 2023 года.

Журналисты получили четыре презентации и двусторонний рабочий протокол, подписанный в Москве в июне 2023 года. Издание отмечает, что документы были проверены. По словам авторов расследования, они подтверждают: "военное сотрудничество между странами зашло значительно глубже, чем было известно публично".

Планы против Starlink

По данным The Insider, китайская сторона предложила России многоуровневую программу борьбы со спутниковой сетью Starlink компании SpaceX. Она предусматривает не только дипломатические и юридические шаги, но и технические меры, включая физическое уничтожение спутников на орбите.

В документах указано, что презентацию подготовили представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники CASC. Они назвали Starlink важным элементом военной инфраструктуры и предложили создать совместный российско-китайский альянс для противодействия этой системе.

Среди предложенных мер — международное дипломатическое давление с требованием ограничить дальнейшее развертывание Starlink из-за якобы существующих рисков столкновения спутников. Также авторы презентации предлагают совместно занимать орбитальные позиции и частотные диапазоны, необходимые для развития сети, чтобы затруднить её дальнейшее расширение.

Подготовка к атакам

Третьим этапом предложенной программы стало непосредственное противодействие работе Starlink. Согласно документам, китайские специалисты предложили проводить кибератаки через терминалы гражданских пользователей. Для этого планировалось использовать поддельный доступ, заражение вирусами и эксплуатацию уязвимостей, чтобы распространять вредоносный код по сети и парализовать её работу.

Кроме того, презентация предусматривает разработку недорогих средств для физического уничтожения спутников Starlink на орбите. Авторы документа исходили из того, что более дешевые средства перехвата могут уничтожать спутники быстрее, чем SpaceX успеет запускать новые.

В материалах также содержится предложение проводить совместные исследования сразу по трем направлениям – юридическому, кибернетическому и кинетическому. Отдельно речь идет о расширении сотрудничества за счет других государств, которые могут присоединиться к такому техническому альянсу.

Секретные переговоры

The Insider также обнародовал рабочий протокол переговоров между представителями Китая и России, которые состоялись в Москве в июне 2023 года. Документ был подписан обеими сторонами после девятидневных консультаций с участием представителей военных ведомств и предприятий оборонной промышленности.

По информации издания, китайскую делегацию возглавлял полковник Центрального военного совета Китая Тун Сяофэн. Российскую сторону представляли должностные лица "Рособоронэкспорта", концерна "Алмаз-Антей" и НПО "Алмаз", среди которых был генеральный конструктор Павел Созинов.

В протоколе зафиксированы договоренности о совместной разработке интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Она должна быть способна перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты на завершающем этапе полета. Также стороны согласовали график подготовки контрактов и дальнейших переговоров, которые, как отмечает The Insider, продолжились уже в конце 2023 года в Пекине.

Обмен технологиями

В документах, которые оказались в распоряжении The Insider, также описаны другие направления военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Одно из них касается совместной работы над автономными баражирующими боеприпасами, системами противовоздушной обороны, бронетехникой и военной авиацией.

По данным издания, китайская сторона предложила использовать боевые действия в Украине в качестве площадки для испытания собственных технологий. Речь идет о системах искусственного интеллекта, беспилотниках, электронных компонентах и других разработках, результаты применения которых Россия должна была передавать китайским партнерам.

В презентации представителя Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Ли Жуна говорится о необходимости наладить постоянный обмен информацией об использовании российских беспилотников в войне против Украины. В свою очередь, Китай должен был предоставить технологии искусственного интеллекта и производственные возможности для создания нового поколения автономных дронов.

Совместные разработки

Отдельная презентация была посвящена анализу потерь российской бронетехники во время войны. В ней рассматривается применение противотанковых комплексов Javelin и NLAW, беспилотников Bayraktar TB2, Switchblade 600 и реактивных систем HIMARS. Эти материалы предлагается использовать для создания новой бронетехники с элементами искусственного интеллекта, беспилотными башнями и интеграцией роевых беспилотников.

Еще один документ касается авиационной отрасли. В нем отмечается, что Китай больше не рассматривает себя исключительно в качестве покупателя российских технологий, а предлагает создавать совместные лаборатории, обмениваться интеллектуальной собственностью и осуществлять взаимный трансфер технологий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты пытаются противодействовать атакам украинских дронов средней дальности. Для этого враг маскирует свои грузы и применяет мощные системы радиоэлектронного подавления, чтобы нарушить работу спутниковой сети интернета Starlink.

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