Россия хочет вернуть зенитно-ракетные комплексы С-400, ранее проданные Турции: СМИ раскрыли, в чем причина

Страна-агрессор Россия хочет вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, проданные Турции в 2017 году. Потребность Турции в российских системах противовоздушной обороны с каждым днём падает.

В то же время РФ может выкупить турецкие С-400 и перепродать их третьей стороне. Об этом сообщает турецкая газета Nefes.

Россияне хотят вернуть ЗРК

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 из России в Турцию начались в 2019 году. Однако контракт на сумму около 2,5 млрд долларов стороны заключили еще в 2017.

На тот момент противниками этой сделки выступали Соединенные Штаты. Американцы пригрозили, что в случае получения С-400 против Турции могут быть введены санкции и прекращено сотрудничество с турецкими компаниями по их участию в программе производства многоцелевых самолетов F-35.

Теперь в условиях, когда мир столкнулся с войнами и кризисами, многие страны, заинтересованные в системах ПВО, обратились к России. Однако у Москвы нет готовых С-400, кроме тех, которые она использует

В связи с этим Россия рассматривает возможность выкупа зенитных ракетных комплексов С-400, проданных Турции в 2019 году, и продажи их другой стране.

Российские С-400 оказались не нужны Турции

Турция, разрабатывающая систему ПВО "Стальной купол" за счёт внутренних и национальных ресурсов, видит, что её потребность в С-400 с каждым днём падает. Кроме того, интеграция С-400 в зону ответственности НАТО уже невозможна.

Также отмечается, что зенитные ракеты С-400, как один из важнейших элементов системы, достигли половины своего срока годности, и даже возникла необходимость в техническом обслуживании.

Стоит отметить, что ранее Турция отказалась передавать системы С-400 какой-либо стране, в том числе Украине, несмотря на предложения со стороны США. Также ранее в сети сообщалось, что Турция планирует использовать С-400 до тех пор, пока не разработает собственную систему ПВО. Кроме того, Россия предлагала Турции провести комплексное обслуживание ранее поставленных систем С-400.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова отложила поставки комплексов ПВО С-400 "Триумф" для Индии. Последняя до 2023 года намеревалась купить пять, но получила только три эскадрильи С-400; четвертую россияне обещают поставить в 2026 году, а пятую – только в 2027.

