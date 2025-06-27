Россия на 2 года просрочила поставки систем ПВО С-400 в Индию и продолжает затягивать процесс – Times of India

Россия снова отложила поставки комплексов ПВО С-400 "Триумф" для Индии. Последняя до 2023 года намеревалась купить пять, но получила только три эскадрильи С-400; четвертую россияне обещают поставить в 2026-м, а пятую – только в 2027-м.

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Об этом заявило издание The Times of India. В СМИ объяснили: каждая эскадрилья – это две ракетные батареи С-400 по 128 ракет в каждой с дальностью перехвата 120, 200, 250 и 380 км, а также радиолокационные станции дальней работы и вездеходные транспортно-установочные машины.

"С-400 "Триумф" сыграли решающую роль в ходе операции "Синдур" против Пакистана в прошлом месяце", – напомнили в TOI.

Прошло уже два года с тех пор, как Индия должна была получить технику ПВО от России – согласно контракту, все поставки нужно было осуществить до конца 2023-го. Но, согласно информации источников The Times of India, РФ до сих пор не в состоянии выполнить обещанное.

В лучшем случае четвертая эскадрилья прибудет в Индию в следующем, а пятая – в 2027 году. По словам источников, именно такие сроки российская сторона в четверг, 26 июня, на двусторонних переговорах главы МО РФ Андрея Белоусова и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в Циндао (Китай).

Задержка стала прямым следствием масштабных потерь, которые понесла российская армия в войне против Украины.

Стоимость техники, законтрактированной Индией, – 5,43 миллиарда долларов США. Контракт был подписан между странами еще в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в открытом доступе появились списки граждан Индии, которых Россия завербовала для участия в "СВО". Это часть более масштабной кампании, в рамках которой Кремль пытается привлечь иностранцев в ряды своих войск, используя обман, подкуп и давление.

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