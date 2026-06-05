'Наша разведывательная оценка': Стармер спрогнозировал, когда Россия может напасть на страны НАТО. Видео

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия потенциально может представлять угрозу для стран НАТО уже к 2030 году. По его словам, это оценка разведки и союзников по Альянсу.

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Он отметил, что вопрос безопасности НАТО сейчас является одним из главных приоритетов для правительств стран-членов. Об этом Стармер заявил, общаясь с медиа.

Стармер отметил, что соответствующая оценка была подготовлена перед предстоящим саммитом НАТО, который состоится через несколько недель. Он подчеркнул, что этот саммит имеет ключевое значение для политики безопасности Альянса, поскольку объединяет страны со всего мира для обсуждения общих вызовов.

"Это приоритет для всех правительств. И это было опубликовано перед саммитом НАТО, который состоится всего через несколько недель. Очень важный саммит, на котором собираются страны со всего мира", – сказал премьер Великобритании.

По его словам, НАТО остается самым эффективным военным союзом в истории. В то же время он отметил, что разведывательные данные и оценки союзников указывают на возможность того, что Россия может совершить нападение на одну из стран Альянса уже в 2030 году.

Стармер подчеркнул, что именно такие прогнозы определяют срочность действий правительств стран-членов НАТО. Он добавил, что нынешняя ситуация с безопасностью требует усиленной готовности и координации между союзниками.

"НАТО, конечно, самый эффективный военный альянс, который когда-либо видел мир. И если вам нужно напомнить о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году. Поэтому вы можете видеть срочность и приоритет, которые мы этому предоставляем", – резюмировал он.

Напомним, ранее командующий вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2030 года. После того, как Альянс подготовится к реальному военному противостоянию с РФ, это "окно возможностей" для Путина закроется.

Также OBOZ.UA сообщал, Великобритания с девятью странами Европы создает новый морской оборонительный альянс. Он заявлен как "дополнение к НАТО", а не его замена.

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